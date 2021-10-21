Цукрове обличчя: нутриціолог назвала топ-5 способів уповільнити процес старіння

Напевно ви чули або читали про таке поняття, як "цукрове обличчя"? Простими словами, це коли цукор значно прискорює старіння шкіри - і обличчя втрачає молодий вигляд.
Принаймні, так пишуть в Інтернеті, розповіла у своєму Instagram нутриціолог Анна Макарова.
Але ось в авторитетних джерелах такого поняття я не зустріла. Тому вирішила познайомити вас з темою старіння і цукру.
Ми нікуди не сховаємося від старіння, це природний, фізіологічний процес. Старіє і наша шкіра. Вона стає більш сухою, тонкою, втрачає еластичність, стає жорсткішою, з'являються тонкі лінії і глибокі зморшки, змінюється колір обличчя.
Крім генетики, впливу ультрафіолету, харчування і окисного стресу причиною старіння вважається глікація (взаємодія цукрів з білками).
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Зупинити цей процес не можна, але уповільнити - можна.
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Регулярна фізична активність (покращує системний антиоксидантний захист).
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