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Цукрове обличчя: нутриціолог назвала топ-5 способів уповільнити процес старіння

Автор: Тетяна Турчанікова

Напевно ви чули або читали про таке поняття, як "цукрове обличчя"? Простими словами, це коли цукор значно прискорює старіння шкіри - і обличчя втрачає молодий вигляд.

Принаймні, так пишуть в Інтернеті, розповіла у своєму Instagram нутриціолог Анна Макарова.

Але ось в авторитетних джерелах такого поняття я не зустріла. Тому вирішила познайомити вас з темою старіння і цукру.

Ми нікуди не сховаємося від старіння, це природний, фізіологічний процес. Старіє і наша шкіра. Вона стає більш сухою, тонкою, втрачає еластичність, стає жорсткішою, з'являються тонкі лінії і глибокі зморшки, змінюється колір обличчя.

Крім генетики, впливу ультрафіолету, харчування і окисного стресу причиною старіння вважається глікація (взаємодія цукрів з білками).

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Тема старіння постійно вивчається, але давно стало зрозуміло: цукор не веде ні до здоров'я, ні до молодості, ні до краси (фото: pexels.com)

  • Глікація, це складний процес в результаті якого з'являються кінцеві продукти глікації (КПГ). Накопичення КПГ було виявлено в багатьох частинах тіла, включаючи кров, стінки кровоносних судин, сітківку і кришталик ока, нирки, мозок, периферичні нерви, суглоби і шкіру.
  • Чому страждає шкіра? Справа в тому, що накопичення КПГ особливо помітно в структурах, які містять колаген.
  • Глікація змінює фізичні властивості шкіри, роблячи її більш жорсткою і менш еластичною. В результаті цієї реакції відбуваються: зшивання колагенових волокон шкіри, зшивання колагену і КПГ та інші зміни. Це заважає клітинам шкіри оновлюватися, змінює їх структуру і функції.

Зупинити цей процес не можна, але уповільнити - можна.

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Корисні солодощі (фото: pexels.com)

Як уповільнити процес старіння

  1. Регулярна фізична активність (покращує системний антиоксидантний захист).

  2. Багатий фруктами, ягодами і овочами раціон (висока антиоксидантна активність).

  3. Рідкісне використання методів приготування їжі, при яких утворюється золотиста і ароматна скоринка (це називається реакцією Майяра - хімічна реакція між амінокислотами і цукрами, яка відбувається при нагріванні). Прикладом такої реакції є смаження м'яса або випічка хліба.
  4. Відмова від куріння.
  5. Скорочення часу перебування під палючим сонцем, а також використання сонцезахисних кремів.

Раніше нутриціолог назвала всього один засіб для тих, хто постійно хворіє, це зміцнить імунітет.

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