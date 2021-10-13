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Продукты для улучшения гормонального фона: нутрициолог рассказала, как поддержать надпочечники

Автор: Татьяна Турчаникова

Для нормализации гормонального фона очень важно обеспечить организм необходимыми питательными веществами. Так, есть целый ряд продуктов, которые улучшают обменные процессы в надпочечниках, повышают активность переработки холестерина, являющегося сырьем для выработки кортизола.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Наталья Нутри.

Семена тыквы содержат цинк и магний (фото: pexels.com)

Простые продукты: что есть, чтобы поддержать надпочечники

  • Семена тыквы содержат цинк и магний, которые нормализуют обмен веществ в надпочечниках.

Омега-6 ускоряет трансформацию холестерина в кортизол, а витамины группы В и токоферол повышают кровообращение в органах и стабилизируют клеточные мембраны.

Магний успокаивает нервную систему.

  • Печень, содержит витамины группы В (В5, В6, В12), полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3 и омега-6).
  • Нежирные сорта мяса. Мясная продукция, особенно молодых животных, сбалансирована витаминно-минеральным составом.
  • Морепродукты. Крайне полезна - сардина. Это универсальный источник омега-3 для организма. Отличительная особенность этой разновидности - отсутствие накопления в организме рыбы ртути и тяжелых металлов.

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Стоит баловать себя морепродуктами (фото: pexels.com)

  • Соль. Часто повышается тяга, что свидетельствует о снижении уровня альдостерона (компенсаторная реакция). При недостаточности соли в суточном рационе наблюдается нарушение обмена воды и электролитов, резко падает уровень артериального давления.
  • Свежие овощи. Нормализуют гликемического фон, насыщают организм витаминам и микроэлементами. Коррекция гликемии - этап восстановления функций надпочечников.

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При употреблении продуктов крайне важно соблюдать качественный и количественный состав.

  1. Употреблять белковые продукты (растительного и животного происхождения).
  2. Полиненасыщенные жиры (в том числе омега-6 и омега-3) и медленные углеводы.
  3. Вода, суточное потребление 1,5 - 2,0 литра.

Соблюдение диетических рекомендаций приводит к нормализации обмена веществ в надпочечниках, повышению концентрации в них "сырья" для производства кортизола и коррекции патологических изменений со стороны сердечно-сосудистой и нервной системы.

Раньше нутрициолог рассказала, стоит ли есть овощи и фрукты красного цвета, можно ом поправиться.

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