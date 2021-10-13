Продукты для улучшения гормонального фона: нутрициолог рассказала, как поддержать надпочечники

Для нормализации гормонального фона очень важно обеспечить организм необходимыми питательными веществами. Так, есть целый ряд продуктов, которые улучшают обменные процессы в надпочечниках, повышают активность переработки холестерина, являющегося сырьем для выработки кортизола.
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Наталья Нутри.
Омега-6 ускоряет трансформацию холестерина в кортизол, а витамины группы В и токоферол повышают кровообращение в органах и стабилизируют клеточные мембраны.
Магний успокаивает нервную систему.
Секрет простой: нутрициолог рассказала, как удержать стабильный вес
Раздражительность и выпадение волос: нутрициолог назвала элемент, которого явно не хватает организму
При употреблении продуктов крайне важно соблюдать качественный и количественный состав.
Соблюдение диетических рекомендаций приводит к нормализации обмена веществ в надпочечниках, повышению концентрации в них "сырья" для производства кортизола и коррекции патологических изменений со стороны сердечно-сосудистой и нервной системы.
Раньше нутрициолог рассказала, стоит ли есть овощи и фрукты красного цвета, можно ом поправиться.