Продукти для поліпшення гормонального фону: нутриціолог розповіла, як підтримати наднирники

Для нормалізації гормонального фону дуже важливо забезпечити організм необхідними поживними речовинами. Так, є цілий ряд продуктів, які покращують обмінні процеси в надниркових залозах, підвищують активність переробки холестерину, що є сировиною для вироблення кортизолу.
Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Наталія Нутрі.
Омега-6 прискорює трансформацію холестерину в кортизол, а вітаміни групи В і токоферол підвищують кровообіг в органах і стабілізують клітинні мембрани.
Магній заспокоює нервову систему.
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При вживанні продуктів вкрай важливо звертати увагу на якісний і кількісний склад.
Дотримання дієтичних рекомендацій призводить до нормалізації обміну речовин в надниркових залозах, підвищення концентрації в них "сировини" для виробництва кортизолу і корекції патологічних змін з боку серцево-судинної і нервової системи.
Раніше нутриціолог розповіла, чи варто їсти овочі і фрукти червоного кольору, можна набрати зайвого.