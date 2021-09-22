Сигнал о сбоях в организме: диетолог рассказала, чем грозит плохое пищеварение

Чем грозит плохое пищеварение? Это очень частый вопрос диетологу - и ответ на него мало кто знает.
Об этом в своем Instagram рассказала врач-диетолог Марина Сергеева.
И это не просто симптомы или дискомфорт, это сигнал организма о сбоях в работе ЖКТ. И эти проблемы не надо пускать на самотек.
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Пища не усваивается и организм не получает нужные и важные питательные вещества.
Если не усваивается пища, никогда не усвоятся витамины и микроэлементы.
Пожалуй, я остановлюсь, но этот список можно продолжать бесконечно. Одни только дефициты нутриентов и витаминов могут приводить к серьезным последствиям. Я лишь хочу дать вам понимание, к чему могут привести сбои в работе ЖКТ. И если есть выше перечисленные симптомы, значит, пора уделить внимание своему здоровью.
А самое главное, что привести в порядок ЖКТ не составит труда, если сделать все правильно и в будущем поддерживать свой организм.
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