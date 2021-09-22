Сигнал о сбоях в организме: диетолог рассказала, чем грозит плохое пищеварение

О чем говорят проблемы с ЖКТ? (фото: pexels.com)

Симптомы, которые доставляют серьезный дискомфорт:⠀

отказ от какой-либо еды, потому что после нее тяжесть, тошнота, диарея, запор или даже аллергическая реакция

вздутие живота, бурление, отрыжка, изжога

запор или диарея и в целом неустойчивый стул

И это не просто симптомы или дискомфорт, это сигнал организма о сбоях в работе ЖКТ. И эти проблемы не надо пускать на самотек.

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Пора уделить внимание своему здоровью (фото: pexels.com)⠀

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К чему приводит неправильная работа ЖКТ:

Пища не усваивается и организм не получает нужные и важные питательные вещества. Если не усваивается пища, никогда не усвоятся витамины и микроэлементы. Непереваренная пища дает высокую токсическую нагрузку на организм. Непереваренные остатки пищи в кишечнике кормят патогенную флору, что приводит к дисбиозам и росту патогенной флоры и паразитов. Синдром дырявого кишечника, который приводит к аутоиммунным заболеваниям - это следствие неправильной работы всего ЖКТ. Нагружается печень и перестает выполнять свои детоксикационные функции. Лишний вес, тоже следствие неправильной работы ЖКТ. Когда организм не получает питательных веществ, мы начинаем есть все подряд, так как нет чувства насыщения. И остановится трудно, а порой и не возможно.⠀

Пожалуй, я остановлюсь, но этот список можно продолжать бесконечно. Одни только дефициты нутриентов и витаминов могут приводить к серьезным последствиям. Я лишь хочу дать вам понимание, к чему могут привести сбои в работе ЖКТ. И если есть выше перечисленные симптомы, значит, пора уделить внимание своему здоровью.

А самое главное, что привести в порядок ЖКТ не составит труда, если сделать все правильно и в будущем поддерживать свой организм.