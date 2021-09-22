Сигнал про збої в організмі: дієтолог розповіла, чим загрожує погане травлення

Про що говорять проблеми зі шлунково-кишковим трактом? (фото: pexels.com)

Симптоми, які доставляють серйозний дискомфорт:⠀

відмова від будь-якої їжі, тому що після неї тяжкість, нудота, діарея, запор або навіть алергічна реакція

здуття живота, бурління, відрижка, печія

запор або діарея і в цілому нестійкий стілець

І це не просто симптоми або дискомфорт, це сигнал організму про збої в роботі шлунково-кишкового тракту. І ці проблеми не треба пускати на самоплив.

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Пора приділити увагу своєму здоров'ю (фото: pexels.com)⠀

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До чого призводить неправильна робота шлунково-кишкового тракту:

Їжа не засвоюється і організм не отримує потрібні і важливі поживні речовини. Якщо не засвоюється їжа, ніколи не засвояться вітаміни і мікроелементи. Неперетравлена їжа дає високу токсичну навантаження на організм. Неперетравлені залишки їжі в кишечнику годують патогенну флору, що призводить до дисбіозу і зростання патогенної флори і паразитів. Синдром дірявого кишечника, який призводить до аутоімунних захворювань - це наслідок неправильної роботи всього шлунково-кишкового тракту. Навантажується печінка і перестає виконувати свої детоксикаційні функції. Зайва вага, теж наслідок неправильної роботи шлунково-кишкового тракту. Коли організм не отримує поживних речовин, ми починаємо їсти все підряд, бо немає почуття насичення. І зупиниться важко, а часом і не можливо.⠀

Мабуть, я зупинюся, але цей список можна продовжувати нескінченно. Одні тільки дефіцити нутрієнтів і вітамінів можуть призводити до серйозних наслідків. Я лише хочу дати вам розуміння, до чого можуть привести збої в роботі шлунково-кишкового тракту. І якщо є вище перераховані симптоми, значить, пора приділити увагу своєму здоров'ю.

А найголовніше - те, що привести в порядок шлунково-кишкового тракту не складе труднощів, якщо зробити все правильно і в майбутньому підтримувати свій організм.