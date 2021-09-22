Сигнал про збої в організмі: дієтолог розповіла, чим загрожує погане травлення

Чим загрожує погане травлення? Це дуже часте питання дієтолога - і відповідь на нього мало хто знає.
Про це у своєму Instagram розповіла лікар-дієтолог Марина Сергєєва.
І це не просто симптоми або дискомфорт, це сигнал організму про збої в роботі шлунково-кишкового тракту. І ці проблеми не треба пускати на самоплив.
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Їжа не засвоюється і організм не отримує потрібні і важливі поживні речовини.
Якщо не засвоюється їжа, ніколи не засвояться вітаміни і мікроелементи.
Мабуть, я зупинюся, але цей список можна продовжувати нескінченно. Одні тільки дефіцити нутрієнтів і вітамінів можуть призводити до серйозних наслідків. Я лише хочу дати вам розуміння, до чого можуть привести збої в роботі шлунково-кишкового тракту. І якщо є вище перераховані симптоми, значить, пора приділити увагу своєму здоров'ю.
А найголовніше - те, що привести в порядок шлунково-кишкового тракту не складе труднощів, якщо зробити все правильно і в майбутньому підтримувати свій організм.
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