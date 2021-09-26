Слабость, одышка и потеря обоняния: диетолог рассказала, как восстановиться после ковида

"Обоняние пропало и не восстанавливается, есть не могу, от мяса тошнит, слабость, одышка. Как с этим быть?", - вопросов такого плана много адресовано нутрициологам в соцсетях.⠀
Так же много вопросов приходит о лечении ковида. Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог и диетолог Марина Сергеева.
Скажу сразу, я не врач и я не лечу от вируса. Я лишь могу помочь выйти из ситуации с наименьшими потерями, быстрее восстановиться после него. Конечно, идеально было бы следить за своим здоровьем до, нежели восстанавливать после.
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Здесь в помощь гингко билоба, хлорофилл и коллоидное серебро (капаем в нос), витамины группы В, листья оливы.
Наваристые бульоны, масло гхи, гусиный жир. Помните про барсучий жир? Кто найдет и сможет принимать, хорошо.⠀
Вода с лимоном ощелачивает организм (фото: pexels.com)
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Из добавок: лецитин, Омега-3, акулий хрящ и гриб рейши, кордицепс.
В целом, стратегия такая. Но как понимаете, организм у всех разный, степень урона, нанесенного вирусом, тоже разная. Самодеятельность в вопросах здоровья - не лучший вариант, проконсультируйтесь со своим врачом.
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