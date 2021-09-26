Слабость, одышка и потеря обоняния: диетолог рассказала, как восстановиться после ковида

Как быстрее восстановиться после вируса (фото: pexels.com)

Скажу сразу, я не врач и я не лечу от вируса. Я лишь могу помочь выйти из ситуации с наименьшими потерями, быстрее восстановиться после него. Конечно, идеально было бы следить за своим здоровьем до, нежели восстанавливать после.

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Отсутствие обоняния - признак поражения сосудов, воспаления и нарушения слизистой обонятельного эпителия.

Здесь в помощь гингко билоба, хлорофилл и коллоидное серебро (капаем в нос), витамины группы В, листья оливы.

Для того, чтобы восстановить легкие, нам понадобятся качественные жиры.

Наваристые бульоны, масло гхи, гусиный жир. Помните про барсучий жир? Кто найдет и сможет принимать, хорошо.⠀

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Из добавок: лецитин, Омега-3, акулий хрящ и гриб рейши, кордицепс.

Принимали антибиотики? Значит, надо пополнить микрофлору. Пробиотики - в помощь. И не забываем про клетчатку в рационе.

Пробиотики - в помощь. И не забываем про клетчатку в рационе. Детокс - важный, но сложный этап, который не рекомендую проходить самостоятельно. Для печени рекомендую молочный чертополох. Также стоит подобрать средство для очищения лимфы.