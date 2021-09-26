Слабкість, задишка і втрата нюху: дієтолог розповіла, як відновитися після ковіда

"Нюх пропав і не відновлюється, їсти не можу, від м'яса нудить, слабкість, задишка. Як з цим бути?",- питань такого плану багато адресовано нутриціологам у соцмережах.⠀
Так само багато питань приходить про лікування ковіда. Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог і дієтолог Марина Сергєєва.
Скажу відразу, я не лікар і я не лікую від вірусу. Я лише можу допомогти вийти з ситуації з найменшими втратами, швидше відновитися після нього. Звичайно, ідеально було б стежити за своїм здоров'ям до, ніж відновлювати після.
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Тут на допомогу - гінгко білоба, хлорофіл і колоїдне срібло (капаємо в ніс), вітаміни групи В, листя оливи.
Наваристі бульйони, масло дхі, гусячий жир. Пам'ятайте про борсуковий жир? Хто знайде і зможе приймати, добре.⠀
Вода з лимоном олужує організм (фото: pexels.com)
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З добавок: лецитин, омега-3, акулячий хрящ і гриб рейши, кордицепс.
В цілому, стратегія така. Але як розумієте, організм у всіх різний, ступінь шкоди, нанесеного вірусом, теж різна. Самодіяльність в питаннях здоров'я - не найкращий варіант, проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
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