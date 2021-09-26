Слабкість, задишка і втрата нюху: дієтолог розповіла, як відновитися після ковіда

Як швидше відновитися після вірусу (фото: pexels.com)

Скажу відразу, я не лікар і я не лікую від вірусу. Я лише можу допомогти вийти з ситуації з найменшими втратами, швидше відновитися після нього. Звичайно, ідеально було б стежити за своїм здоров'ям до, ніж відновлювати після.

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Відсутність нюху - ознака ураження судин, запалення і порушення слизової нюхового епітелію.

Тут на допомогу - гінгко білоба, хлорофіл і колоїдне срібло (капаємо в ніс), вітаміни групи В, листя оливи.

Для того, щоб відновити легені, нам знадобляться якісні жири.

Наваристі бульйони, масло дхі, гусячий жир. Пам'ятайте про борсуковий жир? Хто знайде і зможе приймати, добре.⠀

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З добавок: лецитин, омега-3, акулячий хрящ і гриб рейши, кордицепс.

Приймали антибіотики? Значить, треба поповнити мікрофлору. Пробіотики - в допомогу. І не забуваємо про клітковину в раціоні.

Пробіотики - в допомогу. І не забуваємо про клітковину в раціоні. Детокс - важливий, але складний етап, який не рекомендую проходити самостійно. Задля печінки рекомендую молочний чортополох. Також варто подібрати засіб для очищення лімфи.