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Слабкість, задишка і втрата нюху: дієтолог розповіла, як відновитися після ковіда

Автор: Тетяна Турчанікова

"Нюх пропав і не відновлюється, їсти не можу, від м'яса нудить, слабкість, задишка. Як з цим бути?",- питань такого плану багато адресовано нутриціологам у соцмережах.⠀

Так само багато питань приходить про лікування ковіда. Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог і дієтолог Марина Сергєєва.

Як швидше відновитися після вірусу (фото: pexels.com)

Скажу відразу, я не лікар і я не лікую від вірусу. Я лише можу допомогти вийти з ситуації з найменшими втратами, швидше відновитися після нього. Звичайно, ідеально було б стежити за своїм здоров'ям до, ніж відновлювати після.

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Як відновитися після ковід: поради нутриціолога

  • Відсутність нюху - ознака ураження судин, запалення і порушення слизової нюхового епітелію.

Тут на допомогу - гінгко білоба, хлорофіл і колоїдне срібло (капаємо в ніс), вітаміни групи В, листя оливи.

  • Для того, щоб відновити легені, нам знадобляться якісні жири.

Наваристі бульйони, масло дхі, гусячий жир. Пам'ятайте про борсуковий жир? Хто знайде і зможе приймати, добре.⠀

Вода з лимоном олужує організм (фото: pexels.com)

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З добавок: лецитин, омега-3, акулячий хрящ і гриб рейши, кордицепс.

  • Приймали антибіотики? Значить, треба поповнити мікрофлору. Пробіотики - в допомогу. І не забуваємо про клітковину в раціоні.
  • Детокс - важливий, але складний етап, який не рекомендую проходити самостійно. Задля печінки рекомендую молочний чортополох. Також варто подібрати засіб для очищення лімфи.

В цілому, стратегія така. Але як розумієте, організм у всіх різний, ступінь шкоди, нанесеного вірусом, теж різна. Самодіяльність в питаннях здоров'я - не найкращий варіант, проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Раніше нутриціолог розповіла, як спекти корисний брауні, діти будуть в захваті.

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