Сытно и полезно для всей семьи: нутрициолог рассказала, что есть для восполнения белка

Специалисты по здоровому питанию часто подчеркивают, что достаточное количество белка в рационе - просто необходимость для качественной жизни.

Вегетарианцам и веганам стоит особенно тщательно следить за количеством поступляемого с едой белка и выбирать натуральные продукты, которые помогут "добрать" суточную норму.