Сытно и полезно для всей семьи: нутрициолог рассказала, что есть для восполнения белка
Среда 20 октября 2021 18:01
Специалисты по здоровому питанию часто подчеркивают, что достаточное количество белка в рационе - просто необходимость для качественной жизни.
Вегетарианцам и веганам стоит особенно тщательно следить за количеством поступляемого с едой белка и выбирать натуральные продукты, которые помогут "добрать" суточную норму.
Нутрициолог Анна Биоториум в своем
Instagram дала рецепт необычного омлета. Благодаря одному из ингредиентов - нуту - он будет сытным и полезным для всей семьи, так как станет дополнительным источником белка.
Нут и авокадо - к осени готовы (фото: pexels.com) Нутовый омлет: рецепт
Ингредиенты:
1 стакан нутовой муки,
3 столовые ложки льняной муки / каши,
пучок кинзы (или шпината, или другой зелени),
5 штуток оливок,
1 чайная ложка кумина,
½ чайной ложки куркумы,
соль, перец по вкусу,
1 столовая ложка масла авокадо / гхи.
Сильнейшая интоксикация: диетолог рассказала, почему нельзя чиститься от паразитов самостоятельно
Приготовление:
Все сухие ингредиенты насыпьте в миску и хорошо перемешайте.
Добавьте примерно 1/3 стакана воды и опять хорошо перемешайте.
Мелко нарежьте зелень и оливки, добавьте в смесь и перемешайте.
Нагрейте сковороду на среднем огне, добавьте масло.
Залейте в нее порцию нашего омлета. Накройте крышкой и жарьте, пока омлет не начнет затвердевать сверху.
Затем переверните омлет на другую сторону, подрумяньте его с обеих сторон. Убедитесь, что омлет пропекся весь.
Подавать с муссом из авокадо.
Из нута можно приготовить массу вкусных блюд (фото: pexels.com)
Поможет всей семье: нутрициолог поделилась своей природной аптечкой на осень Мусс из авокадо: рецепт
Ингредиенты:
1 авокадо,
1 лайм,
1 столовая ложка оливкового масла,
1 зубчик чеснока,
соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Очищенный авокадо положить в блендер.
Добавить рубленный зубчик чеснока, выдавить сок лайма, влить ложку оливкового масла, немного посолить, поперчить.
Пюрировать мусс до однородной консистенции.
Приятного аппетита!
Р.S.: один из ингредиентов, масло гхи, вы можете приобрести в магазине товаров для здоровья.