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Ситно і корисно для всієї родини: нутриціолог розповіла, що їсти для заповнення білка

Автор: Тетяна Турчанікова

Фахівці зі здорового харчування часто підкреслюють, що достатня кількість білка в раціоні - просто необхідність для якісного життя.

Вегетаріанцям та веганам варто особливо ретельно стежити за кількістю білка, що надходить з їжею і вибирати натуральні продукти, які допоможуть "добрати" добову норму.

Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram дала рецепт незвичайного омлету. Завдяки одному з інгредієнтів - нуту - він буде ситним і корисним для всієї родини, а також стане додатковим джерелом білка.

Нут і авокадо - до осені готові (фото: pexels.com)

Нутовий омлет: рецепт

Інгредієнт:

  • 1 склянка нутового борошна,
  • 3 столові ложки лляної муки / каші,
  • пучок кінзи (або шпинату, або іншої зелені),
  • 5 штуток оливок,
  • 1 чайна ложка кумина,
  • ½ чайної ложки куркуми,
  • сіль, перець за смаком,
  • 1 столова ложка масла авокадо / дхі.

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Приготування:

  1. Всі сухі інгредієнти насипте в миску і добре перемішайте.
  2. Додайте приблизно 1/3 склянки води і знову добре перемішайте.
  3. Дрібно наріжте зелень і оливки, додайте в суміш і перемішайте.
  4. Нагрійте сковороду на середньому вогні, додайте масло.
  5. Залийте в неї порцію нашого омлету. Накрийте кришкою і смажте, поки омлет не почне тверднути зверху.
  6. Потім переверніть омлет на іншу сторону, підрум'яньте його з обох сторін. Переконайтеся, що омлет весь пропікся.
  7. Подавати з мусом з авокадо.

З нуту можна приготувати масу смачних страв (фото: pexels.com)

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Мус з авокадо: рецепт

Інгредієнт:

  • 1 авокадо,
  • 1 лайм,
  • 1 столова ложка оливкової олії,
  • 1 зубчик часнику,
  • сіль і перець за смаком.

Приготування:

  1. Очищений авокадо покласти в блендер.
  2. Додати рубаний зубчик часнику, видавити сік лайма, влити ложку оливкової олії, трохи посолити, поперчити.
  3. Пюріровать Мус до однорідної консистенції.

Приємного апетиту!

Р. S.: один з інгредієнтів, дхі, ви можете придбати в магазині товарів для здоров'я.

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