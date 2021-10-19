Укрепляет иммунитет, борется с паразитами: нутрициолог назвала одно средство для тех, кто часто болеет

Активная осень без простуд! (фото: pexels.com)

Огневка пчелиная - настоящий суперфуд для:

сердца и сосудов

профилактики инфекционных заболеваний

вынашивания здоровых детей

повышения выносливости

Огневка - это мотылек, личинки которого живут в ульях с пчелами, питаются маточным молочком, пыльцой и пергой, прополисом и медом и накапливают в своем организме биологически активные вещества продуктов пчеловодства, биофлавоноиды, антиоксиданты, ферменты и аминокислоты.

Огневка рекомендуется:

часто болеющим детям и взрослым для повышения иммунитета, спортсменам и при повышенных физических нагрузках, беременным женщинам для улучшения питания и иммунной функции плаценты, кровообращения, предупреждения выкидышей, для нормализации давления и сердечного ритма при аритмии, тахикардии, при восстановлении после операций, травм и воспалительных процессов, при бронхолегочных заболеваниях - улучшает отхождение мокроты из бронхов, оказывает противовоспалительное действие, для восстановления после инсульта.

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Также огневка эффективна

в борьбе с паразитами и бактериями, благодаря активному ферменту церазе,

способствует усвоению кальция,

препятствует образованию спаек, швов и рубцов, постепенно растворяет жировики, кисты, гематомы,

помогает расщеплять и усваивать белки,

при наружном применении способствует регенерации тканей при порезах, фурункулах, псориазе, экземе,

повышает активность сперматозоидов,

нормализует работу нервной системы (может помочь при панических атаках, улучшить сон),

подавляет развитие синегнойной палочки, золотистого стафилококка, бактерии Хеликобактер пилори,

помогает работе митохондрий: прибавляет энергию, повышает тонус и настроение,

помогает выводить токсины: показана при приеме антибиотиков, химиотерапии.

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Осень в радость, без инфекций и простуд (фото: pexels.com)

Схема приема огневки

Профилактика

Принимать 1 капсулу внутрь 2 раза в день за 30 минут до еды, запивая небольшим количеством воды. Рекомендуется принимать курсом 30 дней.

При болезни

Принимать по 2 капсулы внутрь 2 раза в день за 30 минут до еды, запивая небольшим количеством воды.