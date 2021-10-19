Укрепляет иммунитет, борется с паразитами: нутрициолог назвала одно средство для тех, кто часто болеет

В период осенних простуд суперфуды, которые усиливают защитные силы организма, борятся с паразитами и способствуют восстановлению от воспалительных процессов - маст-хэв в каждой аптечке.
Нутрициолог, специалист по здоровому питанию, Вероника Хуснутдинова в своем Instagram назвала одно простое средство, которое поможет и взрослым, и детям.
Она дала схему лечения и рекомендации по приему средства в качестве профилактики.
Огневка пчелиная - настоящий суперфуд для:
Огневка - это мотылек, личинки которого живут в ульях с пчелами, питаются маточным молочком, пыльцой и пергой, прополисом и медом и накапливают в своем организме биологически активные вещества продуктов пчеловодства, биофлавоноиды, антиоксиданты, ферменты и аминокислоты.
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Осень в радость, без инфекций и простуд (фото: pexels.com)
Принимать 1 капсулу внутрь 2 раза в день за 30 минут до еды, запивая небольшим количеством воды. Рекомендуется принимать курсом 30 дней.
Принимать по 2 капсулы внутрь 2 раза в день за 30 минут до еды, запивая небольшим количеством воды.
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