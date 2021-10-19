Зміцнює імунітет, бореться з паразитами: нутриціолог назвала один засіб для тих, хто часто хворіє

У період осінніх застуд суперфуди, які посилюють захисні сили організму, боряться з паразитами і сприяють відновленню від запальних процесів - маст-хев в кожній аптечці.
Нутриціолог, фахівець зі здорового харчування, Вероніка Хуснутдінова в своєму Instagram назвала один простий засіб, що допоможе і дорослим, і дітям.
Вона дала схему лікування і рекомендації по прийому засобу в якості профілактики.
Вогнівка бджолина - справжній суперфуд для:
Вогнівка - це метелик, личинки якого живуть у вуликах з бджолами, харчуються маточним молочком, пилком і пергою, прополісом і медом і накопичують в своєму організмі біологічно активні речовини продуктів бджільництва, біофлавоноїди, антиоксиданти, ферменти і амінокислоти.
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Осінь в радість, без інфекцій і застуд (фото: pexels.com)
Приймати 1 капсулу всередину 2 рази на день за 30 хвилин до їжі, запиваючи невеликою кількістю води. Рекомендується приймати курсом 30 днів.
Приймати по 2 капсули всередину 2 рази на день за 30 хвилин до їжі, запиваючи невеликою кількістю води.
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