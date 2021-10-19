Зміцнює імунітет, бореться з паразитами: нутриціолог назвала один засіб для тих, хто часто хворіє

У період осінніх застуд суперфуди, які посилюють захисні сили організму, боряться з паразитами і сприяють відновленню від запальних процесів - маст-хев в кожній аптечці.

Нутриціолог, фахівець зі здорового харчування, Вероніка Хуснутдінова в своєму Instagram назвала один простий засіб, що допоможе і дорослим, і дітям.

Вона дала схему лікування і рекомендації по прийому засобу в якості профілактики.