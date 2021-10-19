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Зміцнює імунітет, бореться з паразитами: нутриціолог назвала один засіб для тих, хто часто хворіє

Автор: Тетяна Турчанікова

У період осінніх застуд суперфуди, які посилюють захисні сили організму, боряться з паразитами і сприяють відновленню від запальних процесів - маст-хев в кожній аптечці.

Нутриціолог, фахівець зі здорового харчування, Вероніка Хуснутдінова в своєму Instagram назвала один простий засіб, що допоможе і дорослим, і дітям.

Вона дала схему лікування і рекомендації по прийому засобу в якості профілактики.

Активна осінь без застуд! (фото: pexels.com)

Вогнівка бджолина - справжній суперфуд для:

  • серця і судин
  • профілактики інфекційних захворювань
  • виношування здорових дітей
  • підвищення витривалості

Вогнівка - це метелик, личинки якого живуть у вуликах з бджолами, харчуються маточним молочком, пилком і пергою, прополісом і медом і накопичують в своєму організмі біологічно активні речовини продуктів бджільництва, біофлавоноїди, антиоксиданти, ферменти і амінокислоти.

Вогнівка рекомендується:

  1. дітям, часто хворіють, і дорослим для підвищення імунітету,
  2. спортсменам та при підвищених фізичних навантаженнях,
  3. вагітним жінкам для поліпшення харчування та імунної функції плаценти, кровообігу, попередження викиднів,
  4. для нормалізації тиску і серцевого ритму при аритмії, тахікардії,
  5. при відновленні після операцій, травм і запальних процесів,
  6. при бронхолегеневих захворюваннях - покращує відходження мокроти з бронхів, має протизапальну дію,
  7. для відновлення після інсульту.

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Також вогнівка ефективна

  • у боротьбі з паразитами і бактеріями, завдяки активному ферменту церазі,
  • сприяє засвоєнню кальцію,
  • перешкоджає утворенню спайок, швів і рубців, поступово розчиняє жировики, кісти, гематоми,
  • допомагає розщеплювати і засвоювати білки,
  • при зовнішньому застосуванні сприяє регенерації тканин при порізах, фурункулах, псоріазі, екземі,
  • підвищує активність сперматозоїдів,
  • нормалізує роботу нервової системи (може допомогти при панічних атаках, поліпшити сон),
  • пригнічує розвиток синьогнійної палички, золотистого стафілокока, бактерії хелікобактер пілорі,
  • допомагає роботі мітохондрій: додає енергію, підвищує тонус і настрій,
  • допомагає виводити токсини: показана при прийомі антибіотиків, хіміотерапії.

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Осінь в радість, без інфекцій і застуд (фото: pexels.com)

Схема прийому вогнівки

  • Профілактика

Приймати 1 капсулу всередину 2 рази на день за 30 хвилин до їжі, запиваючи невеликою кількістю води. Рекомендується приймати курсом 30 днів.

  • При хворобі

Приймати по 2 капсули всередину 2 рази на день за 30 хвилин до їжі, запиваючи невеликою кількістю води.

Раніше нутриціолог розповіла, чому не можна чиститися від паразитів самостійно, небезпечні наслідки.

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