Важные нюансы: нутрициолог рассказала, какие диеты могут серьезно навредить здоровью

Признайтесь, вы - из тех людей, которые, в вечной погоне за совершенством, бесконечно меняют диеты и каждый раз бросаются в омут с головой, выполняя рекомендации новых специалистов?
Нутрициолог и диетолог Марина Сергеева в своем Instagram рассказала о возможной опасности такого подхода к питанию.
Она назвала диеты, которые могут нанести серьезный вред здоровью, если не учитывать особенности состояния собственного организма.
Я не отрицаю пользу и эффект от систем питания, скажем, интервального голодания и диет с высоким содержанием жира. Но организм должен быть готов к таким изменениям в питании. Вывод один: нельзя самостоятельно, без помощи специалиста, ставить эксперименты над своим и весом и здоровьем.
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Голод / интервальное голодание, если у вас есть проблемы с желчным пузырем: различные перегибы, загибы, камни или предпосылки к их образованию.
Белковые диеты (например, диета Дюкана), если у вас есть проблемы с ЖКТ и почками.
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Голод противопоказан, так как во время него происходит застой желчи. Это приводит к образованию камней, если их еще нет или к увеличению их количества и размеров, если они есть.
Если есть проблемы с усвоением белка (а они есть у 90% моих клиентов), есть также риск нагрузить токсинами печень и почки, заработать подагру и массу других неприятных заболеваний.
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