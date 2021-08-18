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Важные нюансы: нутрициолог рассказала, какие диеты могут серьезно навредить здоровью

Автор: Татьяна Турчаникова

Признайтесь, вы - из тех людей, которые, в вечной погоне за совершенством, бесконечно меняют диеты и каждый раз бросаются в омут с головой, выполняя рекомендации новых специалистов?

Нутрициолог и диетолог Марина Сергеева в своем Instagram рассказала о возможной опасности такого подхода к питанию.

Она назвала диеты, которые могут нанести серьезный вред здоровью, если не учитывать особенности состояния собственного организма.

Я не отрицаю пользу и эффект от систем питания, скажем, интервального голодания и диет с высоким содержанием жира. Но организм должен быть готов к таким изменениям в питании. Вывод один: нельзя самостоятельно, без помощи специалиста, ставить эксперименты над своим и весом и здоровьем.

Не стоит экспериментировать со своим здоровьем (фото: pexels.com)

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Три диеты, которые могут навредить здоровью

  1. Голод / интервальное голодание, если у вас есть проблемы с желчным пузырем: различные перегибы, загибы, камни или предпосылки к их образованию.

  2. Белковые диеты (например, диета Дюкана), если у вас есть проблемы с ЖКТ и почками.

  3. Диеты с высоким содержанием жиров (кето, LCHF), если есть дискинезия желчевыводящих путей, ферментопатия, заболевания печени.⠀

Стоит сделать питание здоровым и осознанным - и диеты будут не нужны (фото: pexels.com)

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Почему эти диеты могут только навредить, а не принести пользу

  1. Голод противопоказан, так как во время него происходит застой желчи. Это приводит к образованию камней, если их еще нет или к увеличению их количества и размеров, если они есть.

  2. Если есть проблемы с усвоением белка (а они есть у 90% моих клиентов), есть также риск нагрузить токсинами печень и почки, заработать подагру и массу других неприятных заболеваний.

  3. То же самое - с жирами. Если есть дефицит ферментов, нарушение желчеотделения, работы печени, вреда от подобных диет будет больше, чем пользы.⠀

Раньше нутрициолог рассказала, какие продукты особенно вредят слизистой.

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