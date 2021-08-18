Важливі нюанси: нутриціолог розповіла, які дієти можуть серйозно нашкодити здоров'ю

Зізнайтеся, ви - з тих людей, які, у вічній гонитві за досконалістю, нескінченно змінюють дієти і кожен раз кидаються у вир з головою, виконуючи рекомендації нових фахівців?
Нутриціолог і дієтолог Марина Сергєєва в своєму Instagram розповіла про можливу небезпеку такого підходу до харчування.
Вона назвала дієти, які можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю, якщо не враховувати особливості стану власного організму.
Я не заперечую користь і ефект від систем харчування, скажімо, інтервального голодування і дієт з високим вмістом жиру. Але організм повинен бути готовий до таких змін в харчуванні. Висновок один: не можна самостійно, без допомоги фахівця, ставити експерименти над своїм і вагою і здоров'ям.
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Голод / інтервальне голодування, якщо у вас є проблеми з жовчним міхуром: різні перегини, загини, камені або передумови до їх утворення.
Білкові дієти (наприклад, дієта Дюка), якщо у вас є проблеми зі шлунково-кишковим трактом і нирками.
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Голод протипоказаний, так як під час нього відбувається застій жовчі. Це призводить до утворення каменів, якщо їх ще немає або до збільшення їх кількості і розмірів, якщо вони є.
Якщо є проблеми із засвоєнням білка (а вони є у 90% моїх клієнтів), є також ризик навантажити токсинами печінку і нирки, заробити подагру і масу інших неприємних захворювань.
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