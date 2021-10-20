Защита клеток и ДНК: нутрициолог назвала лучшую кашу для омоложения

Особенно полезной считается зеленая гречка (фото: pexels.com)

Самый нелюбимый с детства продукт - это каша. Никогда их не любила, вот честное слово! А те, которые любила и люблю - с огромным количеством глютена, могут посоревноваться по степени вредности со стаканом колы, ее не советую. Так что единственная каша, которую я всегда ем с удовольствием, - это гречневая.

И вот что интересно: недавнее исследование показало, что гречка повышает уровень белка сиртуина (SIRT1), который помогает защитить клетки организма от повреждений и непосредственно защищает ДНК.⠀

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Полезная "компашка" (фото: pexels.com)

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Эти белки - сиртуины - перемещаются из мест первоначального расположения в места, где необходима их помощь в починке ДНК.⠀

С возрастом, в наших клетках накапливается большое количество повреждений, связанных с увеличением количества свободных радикалов. Поэтому без активных сиртуинов нам не выжить.⠀

Так что, если стоит вопрос о гарнире на обед, выбирайте гречку в качестве основного блюда! Есть шанс не только похудеть, а еще и замедлить старение своих клеток и обеспечить более высокую продолжительность жизни.