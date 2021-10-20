Захист клітин і ДНК: нутриціолог назвала кращу кашу для омолодження

Особливо корисною вважається зелена гречка (фото: pexels.com)

Найбільш "ненавистний" з дитинства продукт - це каша. Ніколи їх не любила, ось чесне слово! А та, яку я любила і люблю - з величезною кількістю глютену, може позмагатися за ступенем шкідливості зі склянкою коли, її не раджу. Тож єдина каша, яку я завжди їм із задоволенням, - це гречана.

І ось що цікаво: недавнє дослідження показало, що гречка підвищує рівень білка сиртуїну (SIRT1), який допомагає захистити клітини організму від пошкоджень і безпосередньо захищає ДНК.⠀

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Корисна "компашка" (фото: pexels.com)

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Ці білки - сиртуїни - переміщаються з місць початкового розташування в місця, де необхідна їх допомога в лагодженні ДНК.⠀

З віком, в наших клітинах накопичується велика кількість пошкоджень, пов'язаних зі збільшенням кількості вільних радикалів. Тому без активних сиртуїнів нам не вижити.⠀

Тож, якщо стоїть питання про гарнір на обід, вибирайте гречку в якості основного блюда! Є шанс не тільки схуднути, а ще й уповільнити старіння своїх клітин і забезпечити більш високу тривалість життя.