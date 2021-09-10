Для здоровья и стройности: диетолог рассказала, что есть, чтобы оставаться молодой

Калории - это лишний вес, но калории калориям рознь (фото: pexels.com)

Чего не знают многие, жиры (холестерин) - это наши стероидные гормоны. Гормоны надпочечников и половых желёз. Холестерин необходим для синтеза этих самых гормонов.⠀

Пока молоды, организм худо-бедно справляется с низкожировым питанием. Но после 40 лет, а у кого-то раньше появляются первые признаки старения. Как раз в этом возрасте начинается физиологическое снижение гормонов. В первую очередь это заметно на коже. Она сохнет и покрывается морщинками. Пропадает блеск в глазах, тускнеют волосы, снижается либидо.

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Очень многое зависит от качества питания (фото: pexels.com)

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Мой совет: проконтролируйте свой рацион в плане качественных жиров. Тут важны и животные и растительные. Исключите дефицит витамина А. Он тоже принимает участие в синтезе половых гормонов.

И лайфхак для сладкоежек: увеличив количество жиров в рационе, вы избавитесь от тяги к сладкому. Помните, углеводы - это не путь к молодости и красоте. От них полнеют и стареют.