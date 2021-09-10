Для здоров'я і стрункості: дієтолог розповіла, що їсти, щоб залишатися молодою

Калорії - це зайва вага, але калорії різняться від інших калорій (фото: pexels.com)

Чого не знають багато, жири (холестерин) - це наші стероїдні гормони. Гормони надниркових залоз і статевих залоз. Холестерин необхідний для синтезу цих самих гормонів.⠀

Поки молоді, організм погано -бідно справляється з низкожировим харчуванням. Але після 40 років, а у кого-то раніше з'являються перші ознаки старіння. Якраз в цьому віці починається фізіологічне зниження гормонів. В першу чергу це помітно на шкірі. Вона сохне і покривається зморшками. Пропадає блиск в очах, тьмяніє волосся, знижується лібідо.

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Дуже багато залежить від якості харчування (фото: pexels.com)

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Моя порада: проконтролюйте свій раціон в плані якісних жирів. Тут важливі і тварини і рослинні. Виключіть дефіцит вітаміну А, він теж бере участь в синтезі статевих гормонів.

І лайфхак для ласунів: збільшивши кількість жирів в раціоні, ви позбудетеся від тяги до солодкого. Пам'ятайте, вуглеводи - це не шлях до молодості і краси. Від них повніють і старіють.