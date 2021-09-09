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Чтобы желудок работал, как часы: нутрициолог рассказала, как наладить пищеварение

Автор: Татьяна Турчаникова

Один из самых частых вопросов к специалисту по питанию: почему ЖКТ работает плохо и что сделать, чтобы наладить пищеварение.

Нутрициолог Вероника Натуромама в своем Instagram собрала целый список, чек-лист принципов здорового питания. При помощи этих простых советов легко наладить работу ЖКТ - желудок будет работать, как часы. Уже спустя две недели вы заметите результаты.

Ешьте свежеприготовленную пищу (фото: pexels.com)

Топ-10 принципов здорового питания

  • Сидеть при употреблении пищи прямо, не сутулиться, не ставить ноги выше пояса (это профилактика рефлюкса).
  • Убирать телефон и любые гаджеты во время еды (при просмотре контента вырабатывается кортизол, который негативно влияет на пищеварение).
  • Есть свежеприготовленную пищу (максимум - на второй день). Далее пища начинает разлагаться и становится тяжелой для пищеварения.

Пять составляющих: врач рассказала, что нужно, чтобы щитовидка работала, как часы

  • Жевать каждую ложку пищи минимум 20-25 раз (эта привычка вырабатывается не меньше 90 дней - но она суперпомощница вашим ферментам).
  • Пить теплую горячеватую воду перед едой, не пить и не запивать холодным.
  • Не есть за 2часа до сна (лучше всего - до 19:00).

Пейте теплую, а не холодную воду (фото: pexels.com)

Женская молодость и красота: врач назвала всего три гормона, за которыми крайне важно следить

  • Соблюдать режим принятия пищи - есть в одно и то же время, 3 раза в день, соблюдая "окна" примерно в 4 часа.
  • Между ужином и завтраком должно проходить не менее 12 часов.
  • Не засыпать, не принимать душ после еды - это ослабляет пищеварение.
  • Пить чай для пищеварения, использовать специи.

Раньше нутрициолог дала простой и действенный рецепт для очищения кишечника.

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