Чтобы желудок работал, как часы: нутрициолог рассказала, как наладить пищеварение

Один из самых частых вопросов к специалисту по питанию: почему ЖКТ работает плохо и что сделать, чтобы наладить пищеварение.
Нутрициолог Вероника Натуромама в своем Instagram собрала целый список, чек-лист принципов здорового питания. При помощи этих простых советов легко наладить работу ЖКТ - желудок будет работать, как часы. Уже спустя две недели вы заметите результаты.
Ешьте свежеприготовленную пищу (фото: pexels.com)
Топ-10 принципов здорового питания
Сидеть при употреблении пищи прямо, не сутулиться, не ставить ноги выше пояса (это профилактика рефлюкса).
Убирать телефон и любые гаджеты во время еды (при просмотре контента вырабатывается кортизол, который негативно влияет на пищеварение).
Есть свежеприготовленную пищу (максимум - на второй день). Далее пища начинает разлагаться и становится тяжелой для пищеварения.