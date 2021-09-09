Щоб шлунок працював, як годинник: нутриціолог розповіла, як налагодити травлення

Одне з найчастіших питань до фахівця з харчування: чому шлунково-кишковий тракт працює погано і що зробити, щоб налагодити травлення.
Нутриціолог Вероніка Натуромама в своєму Instagram зібрала цілий список, чек-лист принципів здорового харчування. За допомогою цих простих порад легко налагодити роботу шлунково-кишкового тракту - шлунок буде працювати, як годинник. Вже через два тижні ви помітите результати.
Їжте свіжоприготовану їжу (фото: pexels.com)
Топ-10 принципів здорового харчування
Сидіти при вживанні їжі прямо, не сутулитися, не ставити ноги вище пояса (це профілактика рефлюксу).
Прибирати телефон і будь-які гаджети під час їжі (при перегляді контенту виробляється кортизол, який негативно впливає на травлення).
Їсти свіжоприготовану їжу (максимум - на другий день). Далі їжа починає розкладатися і стає важкою для травлення.