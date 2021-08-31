Без жертв и вреда для здоровья: врач-диетолог рассказала, как быстро похудеть

"Как быстро похудеть?", - вопрос, который волнует очень и очень многих - и который очень часто задают специалистам по питанию.

Ответ простой: без вреда для здоровья - никак, считает врач-диетолог Марина Сергеева. Можно, конечно, поголодать неделю и сбросить 3-4 кг, но к чему такие жертвы?

Врач в своем Instagram рассказала, как правильно подобрать диету, чтобы худеть со знаком плюс для всего организма.