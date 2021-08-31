Без жертв и вреда для здоровья: врач-диетолог рассказала, как быстро похудеть

"Как быстро похудеть?", - вопрос, который волнует очень и очень многих - и который очень часто задают специалистам по питанию.
Ответ простой: без вреда для здоровья - никак, считает врач-диетолог Марина Сергеева. Можно, конечно, поголодать неделю и сбросить 3-4 кг, но к чему такие жертвы?
Врач в своем Instagram рассказала, как правильно подобрать диету, чтобы худеть со знаком плюс для всего организма.
Если вы идете на какие-то эксперименты, вы должны понимать, какие могут быть последствия. Взять, например, похудение-детокс на овощных и фруктовых соках. Объясню, почему я не стала бы это делать:
Вот так, по пунктам можно разложить любую "чудо-диету". Стоят ли пара лишних кг таких рисков? Конечно нет.
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Выбирая для себя диету для снижения веса, вы точно должны понимать:
И так далее…
Как разобраться с этими вопросами не имея специальных знаний, я не знаю. Но знаю, что много людей, не задумываясь о последствиях, готовы ставить эксперименты со своим весом, не понимая, что наносят ущерб своему здоровью.
Раньше нутрициолог рассказала, как избавиться от пестицидов и нитратов в овощах и фруктах.