Без жертв і шкоди для здоров'я: лікар-дієтолог розповіла, як швидко схуднути

"Як швидко схуднути?", - питання , яке хвилює дуже і дуже багатьох - і яке дуже часто задають спеціалістам з харчування.

Відповідь проста: без шкоди для здоров'я - ніяк, вважає лікар-дієтолог Марина Сергєєва. Можна, звичайно, поголодувати тиждень і скинути 3-4 кг, але до чого такі жертви?

Лікар у своєму Instagram розповіла, як правильно підібрати дієту, щоб худнути зі знаком плюс для всього організму.