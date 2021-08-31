Без жертв і шкоди для здоров'я: лікар-дієтолог розповіла, як швидко схуднути

"Як швидко схуднути?", - питання , яке хвилює дуже і дуже багатьох - і яке дуже часто задають спеціалістам з харчування.
Відповідь проста: без шкоди для здоров'я - ніяк, вважає лікар-дієтолог Марина Сергєєва. Можна, звичайно, поголодувати тиждень і скинути 3-4 кг, але до чого такі жертви?
Лікар у своєму Instagram розповіла, як правильно підібрати дієту, щоб худнути зі знаком плюс для всього організму.
Якщо ви йдете на якісь експерименти, ви повинні розуміти, які можуть бути наслідки. Взяти, наприклад, схуднення - детокс на овочевих і фруктових соках. Поясню, чому я не стала б це робити:
Ось так, по пунктах можна розкласти будь-яку "чудо-дієту". Чи варті пара зайвих кг таких ризиків? Звичайно ні.
Готується швидко і не набридає: нутриціолог дала рецепт смачного і корисного сніданку
Призводить до передчасного старіння: лікар розповіла, чому виникає дефіцит заліза
Вибираючи для себе дієту для зниження ваги, ви точно повинні розуміти:
І так далі…
Як розібратися з цими питаннями не маючи спеціальних знань, я не знаю. Але знаю, що багато людей, не замислюючись про наслідки, готові ставити експерименти зі своєю вагою, не розуміючи, що завдають шкоди своєму здоров'ю.
Раніше нутриціолог розповіла, як позбутися від пестицидів і нітратів в овочах і фруктах.