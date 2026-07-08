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Денисенко зізналася, як змінилися стосунки з коханим після освідчення: "Нам легко разом"

10:03 08.07.2026 Ср
2 хв
Акторка вперше розповіла про новий етап у своєму особистому житті
aimg Іванна Пашкевич
Наталка Денисенко і Юрій Савранський (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Українська акторка Наталка Денисенко поділилася подробицями особистого життя після освідчення від коханого, підприємця та моделі Юрія Савранського.

За словами Денисенко, після пропозиції їхні стосунки справді змінилися, хоча не настільки в побуті, як у плануванні майбутнього.

"Звичайно, змінилися. Ми почали набагато активніше будувати плани щодо спільного переїзду, весілля та нашого майбутнього", - поділилася акторка.

Водночас зараз головну увагу вона приділяє своїй новій авторській моновиставі, яку створює для жінок.

"Хочу, щоб після перегляду кожна жінка ще більше хотіла жити, надихалася й ставала психологічно сильнішою", - пояснила Наталка.

Акторка додала, що через насичений творчий період вони з Юрієм зрозуміли: багато рішень щодо майбутнього весілля доведеться ухвалювати швидше.

Наталка Денисенко і Юрій Савранський (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

При цьому у побуті серйозних змін після освідчення не сталося. За словами зірки, вони з коханим мають схожі звички та легко знаходять спільну мову у щоденному житті.

"Юрій мені дуже підходить у побуті, у нас схожі звички, тому в цьому сенсі нам дуже легко одне з одним", - зазначила вона.

Що відомо про стосунки Денисенко та Савранського

Перші припущення про роман Наталки Денисенко та Юрія Савранського почали з'являтися ще в період, коли акторка розлучалася з Андрієм Федінчиком. Про завершення їхнього шлюбу стало відомо навесні 2025 року.

Пізніше Федінчик розповідав, що ще під час розставання цікавився у колишньої дружини, чи з'явився у її житті інший чоловік.

Тоді Денисенко це заперечувала, однак згодом він дізнався про її нові стосунки з людиною з близького оточення.

Наталка Денисенко із сином та коханим (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Сама акторка тривалий час не коментувала чутки про роман. Вона пояснювала, що Савранський є її другом і співпрацює з її брендом як модель.

Згодом пара перестала приховувати свої почуття. Денисенко та Савранський почали публікувати спільні світлини, відкрито говорити про стосунки та ділитися планами на майбутнє.

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