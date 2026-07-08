Денисенко призналась, как изменились отношения с любимым после предложения: "Нам легко вместе"

По словам Денисенко, после предложения их отношения действительно изменились, хотя не столь в быту, как в планировании будущего.

"Конечно, изменились. Мы начали гораздо активнее строить планы совместного переезда, свадьбы и нашего будущего", - поделилась актриса.

В то же время сейчас главное внимание она уделяет своему новому авторскому моноспектаклю, который создает для женщин.

"Хочу, чтобы после просмотра каждая женщина еще больше хотела жить, вдохновлялась и становилась психологически сильнее", – объяснила Наталья.

Актриса добавила, что из-за насыщенного творческого периода они с Юрием поняли: много решений по предстоящей свадьбе придется принимать быстрее.

Наталка Денисенко и Юрий Савранский (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

При этом в быту серьезных изменений после признания не произошло. По словам звезды, они с любимым имеют схожие привычки и легко находят общий язык в повседневной жизни.

"Юрий мне очень подходит в быту, у нас схожие привычки, поэтому в этом смысле нам очень легко друг с другом", - отметила она.

Что известно об отношениях Денисенко и Савранского

Первые предположения о романе Наталки Денисенко и Юрии Савранском начали появляться еще в период, когда актриса расставалась с Андреем Фединчиком. О завершении их брака стало известно весной 2025 года.

Позже Фединчик рассказывал, что еще во время расставания интересовался бывшая жена, появился ли в ее жизни другой муж.

Тогда Денисенко это отрицала, однако впоследствии он узнал ее новые отношения с человеком из близкого окружения.

Наталка Денисенко с сыном и любимым (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Сама актриса долго не комментировала слухи о романе. Она объясняла, что Савранский является ее другом и сотрудничает с ее брендом как модель.

Впоследствии пара перестала скрывать свои чувства. Денисенко и Савранский начали публиковать общие фотографии, открыто говорить об отношениях и делиться планами на будущее.