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Валерій Маркус вперше став батьком і розкрив стать малюка

17:36 14.07.2026 Вт
2 хв
Первісток народився в особливий для військового день
aimg Сюзанна Аль Маріді
Валерій Маркус (фото: instagram.com/valerii_markus)

Військовий Валерій Маркус поділився радісною новиною - він уперше став батьком. Поповнення в родині захисника України відбулося у символічний день.

Що сказав Маркус про народження первістка

Радісну новину Валерій повідомив у день народження. 14 липня йому виповнилося 33 роки.

У цей день він потішив шанувальників подробицями особистого життя. Як з'ясувалося, він вперше став татом.

"У мене народився син", - написав він.

Жодних інших подробиць про народження дитини Маркус не розкрив. Лише додав світлину, на якій позує з усмішкою у військовій формі.

Валерій Маркус став батьком (фото: instagram.com/valerii_markus)

Реакція мережі

Після публікації підписники засипали захисника привітаннями.

  • "Це ж треба, ще й у день народження Валерія, найкращий подарунок".
  • "З днем народження тебе і твого сина".
  • "Вітаю! Продовжить рід і пронесе пам’ять покоління, яке боролося за свободу і гідність".
  • "Щирі вітання,нехай росте на радість батьків у вільній та незалежній Україні".
  • "Вітання чудовій сімʼї, здоровʼя матусі і синочку".

Що відомо про особисте життя Валерія Маркуса

Відомо, що про одруження військовий повідомив у жовтні 2025 року. Тоді він розповів, що одружився ще три роки тому, але святкування подружжя відклало.

Маркус тоді з гумором зазначив, що під час відпустки "взяв участь у власному весіллі". Особистість дружини він не розкриває.

"Під час відпустки взяв участь у своєму весіллі. Після трьох років шлюбу. Сподобалось", - написав він.

Маркус зіграв весілля (фото: instagram.com/valerii_markus)

Нагадаємо, Валерій захищає Україну ще з АТО, а після початку повномасштабного вторгнення став до лав ЗСУ. Певний час обіймав посаду головного сержанта 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура". У квітні цього року натякнув, що тепер служить в ГУР МО.

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