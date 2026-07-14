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Валерий Маркус впервые стал отцом и раскрыл пол малыша

17:36 14.07.2026 Вт
2 мин
Первенец родился в особый для военного день
aimg Сюзанна Аль Мариди
Валерий Маркус (фото: instagram.com/valerii_markus)

Военный Валерий Маркус поделился радостной новостью - он впервые стал отцом. Пополнение в семье защитника Украины произошло в символический день.

Что сказал Маркус о рождении первенца

Радостную новость Валерий сообщил в день рождения. 14 июля ему исполнилось 33 года.

В этот день он порадовал поклонников подробностями личной жизни. Как выяснилось, он впервые стал папой.

"У меня родился сын", - написал он.

Никаких других подробностей о рождении ребенка Маркус не раскрыл. Только добавил фотографию, на которой позирует с улыбкой в военной форме.

Валерий Маркус стал отцом (фото: instagram.com/valerii_markus)

Реакция сети

После публикации подписчики засыпали защитника поздравлениями.

  • "Это ж надо, еще и в день рождения Валерия, лучший подарок".
  • "С днем рожденья тебя и твоего сына".
  • "Привет! Продолжит род и пронесет память поколения, которое боролось за свободу и достоинство".
  • "Искренние поздравления, пусть растет на радость родителей в свободной и независимой Украине".
  • "Поздравление замечательной семье, здоровье мамочки и сыну".

Что известно о личной жизни Валерия Маркуса

Известно, что о браке военный сообщил в октябре 2025 года. Тогда он рассказал, что женился еще три года назад, однако празднование супруги отложили.

Маркус тогда с юмором отметил, что во время отпуска "принял участие в собственной свадьбе". Личность жены он не раскрывает.

"Во время отпуска принял участие в своей свадьбе. После трех лет брака. Понравилось", - написал он.

Маркус сыграл свадьбу (фото: instagram.com/valerii_markus)

Напомним, Валерий защищает Украину еще с АТО, а после начала полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ. Некоторое время занимал должность старшего сержанта 47-й отдельной механизированной бригады "Магура". В апреле этого года он намекнул, что теперь служит в ГУР МО.

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