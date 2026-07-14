Валерий Маркус впервые стал отцом и раскрыл пол малыша

Военный Валерий Маркус поделился радостной новостью - он впервые стал отцом. Пополнение в семье защитника Украины произошло в символический день.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Instagram.
Радостную новость Валерий сообщил в день рождения. 14 июля ему исполнилось 33 года.
В этот день он порадовал поклонников подробностями личной жизни. Как выяснилось, он впервые стал папой.
"У меня родился сын", - написал он.
Никаких других подробностей о рождении ребенка Маркус не раскрыл. Только добавил фотографию, на которой позирует с улыбкой в военной форме.
После публикации подписчики засыпали защитника поздравлениями.
Известно, что о браке военный сообщил в октябре 2025 года. Тогда он рассказал, что женился еще три года назад, однако празднование супруги отложили.
Маркус тогда с юмором отметил, что во время отпуска "принял участие в собственной свадьбе". Личность жены он не раскрывает.
"Во время отпуска принял участие в своей свадьбе. После трех лет брака. Понравилось", - написал он.
Напомним, Валерий защищает Украину еще с АТО, а после начала полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ. Некоторое время занимал должность старшего сержанта 47-й отдельной механизированной бригады "Магура". В апреле этого года он намекнул, что теперь служит в ГУР МО.
Еще больше интересного:
Алла Волкова вторично стала мамой и раскрыла имя дочери