Актуально или устарело: стилист перечислила самые модные цвета и принты осени 2021

Каждый год Pantone выбирает главные и самые модные цвета предстоящего года. На подиумах тот или иной принт становится настоящим хитом. Также многие тренды сегодня приходят с улиц: it-girls и инфлюенсеры создают образы, которые, как эхо, разлетаются по всему интернету и Instagram.

Часто бывает, что тот или иной цвет или принт неожиданно для всех стремительно набирает популярность и остается с нами на несколько лет. Например, принт тай-дай, популярность которому пророчили на один сезон, уже который год не сдает свои позиции.

С it-girls и Pantone не поспорит (фото: instagram.com/hoskelsa)

А гусиная лапка? Всего лишь пару десятилетий отдавал нафталином. А сегодня все крупные модные дома включили этот узор в свои коллекции.

Если очень постараться, то любую вещь можно грамотно обыграть. Даже устаревшего кроя, даже странного цвета.

Но стоит ли игра свеч? Если она приведет к лишним вложениям в гардеробе и замкнутому кругу бесконечных покупок вокруг старого гардероба?

Что в тренде, что устарело: какие цвета в моде осенью 2021

Оранжевый

Отправьте косуху на отдых: стилист показала актуальные кожаные вещи осени 2021

Гусиная лапка

Горошек

Главный цвет сезона: стилист показала, какой оттенок зеленого носить этой осенью

Зеленый

Зебра

Какие цвета в тренде осенью 2021 (фото: instagram.com/ya_zoya_)