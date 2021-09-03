Актуально або застаріло: стиліст перерахувала наймодніші кольори і принти осені 2021

Щороку Pantone вибирає головні і наймодніші кольори майбутнього року. На подіумах той чи інший принт стає справжнім хітом. Також багато які тренди сьогодні приходять з вулиць: it-girls і інфлюенсеріІнтернету і Instagram.

Часто буває, що той чи інший колір або принт несподівано для всіх стрімко набирає популярність і залишається з нами на кілька років. Наприклад, принт тай-дай, популярність якому пророкували на один сезон, вже який рік не здає свої позиції.

З it-girls і Pantone не посперечається (фото: instagram.com/hoskelsa)

А гусяча лапка? Всього лише пару десятиліть віддавав нафталіном. А сьогодні всі великі модні будинки включили цей візерунок в свої колекції.

Якщо дуже постаратися, то будь-яку річ можна грамотно обіграти. Навіть застарілого крою, навіть дивного кольору. Але чи варте воно того? Якщо це призведе до зайвих вкладень в гардероб та нескінченних покупок навколо старої речі?

Що в тренді, що застаріло: які кольори в моді восени 2021

Кораловий

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Гусяча лапка

Горошок

Головний колір сезону: стиліст показала, який відтінок зеленого носити цієї осені

Зелений

Зебра

Які кольори в тренді восени 2021 (фото: instagram.com/ya_zoya_)