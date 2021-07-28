Давно вышло из моды: стилист назвала топ вещей, от которых надо срочно избавиться

Если говорить о страхе, то здесь у многих всплывают 90-е годы, когда было сложно достать вещи, а одежда была вариантом инвестиций. Плюс - привычные вещи, лежащие на своих местах, дают ощущение постоянства и безопасности.

то здесь у многих всплывают 90-е годы, когда было сложно достать вещи, а одежда была вариантом инвестиций. Плюс - привычные вещи, лежащие на своих местах, дают ощущение постоянства и безопасности. Другой важный момент - сентиментальность. На самом деле вам не жалко выкинуть вещь, вам жалко утратить воспоминание.

На самом деле вам не жалко выкинуть вещь, вам жалко утратить воспоминание. Безнадежнее остальных выглядит третья причина, имя которой - надежда. Это тот вариант, когда мы покупаем вещи, потому что искренне верим, что когда-нибудь в них влезем, они нам пригодятся в театре или в поездке, причин может быть тьма.

Да и вообще, в голове складывается идеальная картина мира, к которой мы стремимся в своих мечтах. И в непонятном порыве покупаем вещи, которые потом не знаем, куда надевать.

Как выглядеть дорого: стилист назвала топ-7 признаков дешевых вещей, которых стоит избегать

Популярная точка зрения гласит, что, когда жизнь заполнена хламом и старьем, в ней нет места новому. И здесь каждому надо определиться, что он выбирает - прошлое или настоящее? Мой совет: не выбирайте прошлое, выбирайте лучшую версию себя в одежде, которая делает вас счастливой.

Хватить хранить кожаные штаны на случай рок-фестиваля, если вы их никогда не носите (фото: instagram.com/hoskelsa)

От каких вещей пора избавиться, это давно не в моде

Сумки "на всякий случай", которые давно утратили свой вид и вышли их трендов.

Нижнее белье, которому много лет, но почему-то жалко от него избавиться.

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Колготки с затяжками "под штаны", они очень вряд ли вам пригодятся.

Старые платья, которые одевались пару раз.

Старые купальники. Кажется, "отвезу на дачу, буду загорать"? Скорее всего, не будете, зато пространство в шкафу они занимают.

Бижутерия прошлых лет.

Маленькая одежда, ждущая "своего часа", хватит портить себе настроение! Похудеете - купите новые штаны.

От всех этих вещей нужно избавляться легко и быстро (фото: instagram.com/vami.ideas)