Давно вышло из моды: стилист назвала топ вещей, от которых надо срочно избавиться

Почему мы храним в шкафу вещи, которые никогда не носим? Тут три причины. Это страх, сентиментальность и надежда.
Стилистка Вами Айдиас в своем Instagram написала целый список вещей, от которых пора срочно избавиться, и даже объяснила психологические причины, почему иногда так сложно почистить свой шкаф.
Да и вообще, в голове складывается идеальная картина мира, к которой мы стремимся в своих мечтах. И в непонятном порыве покупаем вещи, которые потом не знаем, куда надевать.
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Популярная точка зрения гласит, что, когда жизнь заполнена хламом и старьем, в ней нет места новому. И здесь каждому надо определиться, что он выбирает - прошлое или настоящее? Мой совет: не выбирайте прошлое, выбирайте лучшую версию себя в одежде, которая делает вас счастливой.
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Колготки с затяжками "под штаны", они очень вряд ли вам пригодятся.
От всех этих вещей нужно избавляться легко и быстро (фото: instagram.com/vami.ideas)
Раньше стилист показала, в чем на пляж уже не стоить ходить, давно не в тренде.