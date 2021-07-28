Давно вийшло з моди: стиліст назвала топ речей, від яких треба терміново позбутися

Чому ми зберігаємо в шафі речі, які ніколи не носимо? Тут три причини. Це страх, сентиментальність і надія.
Стилістка Вами Айдіас в своєму Instagram написала цілий список речей, від яких пора терміново позбутися, і навіть пояснила психологічні причини, чому іноді так складно почистити свою шафу.
Та й взагалі, в голові складається ідеальна картина світу, до якої ми прагнемо в своїх мріях. І в незрозумілому пориві купуємо речі, які потім не знаємо, куди надягати.
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Популярна точка зору свідчить, що, коли життя заповнене мотлохом, в ньому немає місця новому. І тут кожному треба визначитися, що він обирає - минуле чи сьогодення? Моя порада: не вибирайте минуле, вибирайте кращу версію себе в одязі, що робить вас щасливою.
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Колготки з затяжками "під штани", вони дуже навряд чи вам знадобляться.
Від усіх цих речей потрібно позбавлятися легко і швидко (фото: instagram.com/vami.ideas)
Раніше стиліст показала, у чому на пляж вже не варто ходити, давно не в тренді.