Давно вийшло з моди: стиліст назвала топ речей, від яких треба терміново позбутися

Якщо говорити про страх, то тут у багатьох спливають 90-ті роки, коли було складно дістати речі, а одяг був варіантом інвестицій. Плюс - звичні речі, що лежать на своїх місцях, дають відчуття сталості і безпеки.

то тут у багатьох спливають 90-ті роки, коли було складно дістати речі, а одяг був варіантом інвестицій. Плюс - звичні речі, що лежать на своїх місцях, дають відчуття сталості і безпеки. Інший важливий момент - сентиментальність. Насправді вам не шкода викинути річ, вам шкода втратити спогад.

Насправді вам не шкода викинути річ, вам шкода втратити спогад. Безнадійніше інших виглядає третя причина, ім'я якої - сподівання. Це той варіант, коли ми купуємо речі, тому що щиро віримо, що коли-небудь в них вліземо, вони нам знадобляться в театрі або в поїздці, причин може бути тьма.

Та й взагалі, в голові складається ідеальна картина світу, до якої ми прагнемо в своїх мріях. І в незрозумілому пориві купуємо речі, які потім не знаємо, куди надягати.

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Популярна точка зору свідчить, що, коли життя заповнене мотлохом, в ньому немає місця новому. І тут кожному треба визначитися, що він обирає - минуле чи сьогодення? Моя порада: не вибирайте минуле, вибирайте кращу версію себе в одязі, що робить вас щасливою.

Досить зберігати шкіряні штани на випадок рок-фестивалю, якщо ви їх ніколи не носите (фото: instagram.com/hoskelsa)

Від яких речей пора позбутися, це давно не в моді

Сумки "про всяк випадок", які давно втратили свій вигляд і вийшли їх трендів.

Нижня білизна, якій багато років, але чомусь шкода її позбутися.

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Колготки з затяжками "під штани", вони дуже навряд чи вам знадобляться.

Старі сукні, які одягалися пару раз.

Старі купальники. Здається,"відвезу на дачу, буду засмагати"? Швидше за все, не будете, зате простір в шафі вони займають.

Біжутерія минулих років.

Малий одяг, що чекає "своєї години", досить псувати собі настрій! Схуднете - купите нові штани.

Від усіх цих речей потрібно позбавлятися легко і швидко (фото: instagram.com/vami.ideas)