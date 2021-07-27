Икона моды: стилист назвала семь фишек Роузи Хантингтон-Уайтли, которые стоит перенять

Стилем и красотой супермодели Роузи Хантингтон-Уайтли восхищается весь мир. Для тех, кто мечтает выглядеть так же ярко и изысканно, стилисты предлагают перенять главные фишки знаменитости - и внедрить их в свой стиль.
Стилист Файила Эспиби в своем Instagram рассказала, что сделать это несложно, и подсказала, как грамотно внедрить эти фишки в свой повседневный образ.
Как выглядеть дорого: стилист назвала топ-7 признаков дешевых вещей, которых стоит избегать
1. Трендовые сумки и аксессуары всегда при звезде, делаем так же.
Донашиваем этим летом: стилист рассказала, какие тренды в новый сезон не пойдут
2. Базовые вещи знаменитость миксует с трендами сезона.
3. Минимализм - второе имя знаменитости. Стараемся одеваться лаконично, с минимумом украшений.
4. Каблуки даже на последних месяцах беременности - очень в духе Роузи. Присматриваемся к такой обуви и оставляем в покое любимые кроссовки.
5. В обычной жизни Роузи носит макияж в натуральных тонах.
6. А вот для выхода в свет предпочитает яркие незабываемые образы.
7. И, наконец, стильно уложенные волосы - визитная карточка звезды.
Как одеваться и выглядеть, словно ты - супермодель (фото: instagram.com/faila_spb)
Раньше стилист расставила все точки над "i" и рассказала, как правильно носить белье под одеждой.