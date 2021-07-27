UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Икона моды: стилист назвала семь фишек Роузи Хантингтон-Уайтли, которые стоит перенять

Автор: Татьяна Турчаникова

Стилем и красотой супермодели Роузи Хантингтон-Уайтли восхищается весь мир. Для тех, кто мечтает выглядеть так же ярко и изысканно, стилисты предлагают перенять главные фишки знаменитости - и внедрить их в свой стиль.

Стилист Файила Эспиби в своем Instagram рассказала, что сделать это несложно, и подсказала, как грамотно внедрить эти фишки в свой повседневный образ.

Сильные стороны британской розы Роузи Хантингтон-Уайтли

  • Рози исповедует минималистичный стиль, иногда разбавляя свои выдержанные образы цветом.
  • Модель - прекрасный образец того, как можно грамотно вписывать трендовые вещи в базовый гардероб.
  • Уроженка Туманного Альбиона любит и умеет носить каблуки.
  • Аксессуары - весомая составляющая гардероба Рози, в том числе, принесшая ей статус иконы стиля.
  • Натуральный макияж звезда практикует в обычной жизни, на красной дорожке предпочитает цвета поярче.
  • Также Роузи очень трепетно относится к здоровью не только своей кожи, но и волос.

Как выглядеть дорого: стилист назвала топ-7 признаков дешевых вещей, которых стоит избегать

Какие модные фишки перенять у Роузи? (фото: instagram.com/rosiehw)

Одеваемся, как Роузи: с чего начать

1. Трендовые сумки и аксессуары всегда при звезде, делаем так же.


Донашиваем этим летом: стилист рассказала, какие тренды в новый сезон не пойдут

2. Базовые вещи знаменитость миксует с трендами сезона.

3. Минимализм - второе имя знаменитости. Стараемся одеваться лаконично, с минимумом украшений.

4. Каблуки даже на последних месяцах беременности - очень в духе Роузи. Присматриваемся к такой обуви и оставляем в покое любимые кроссовки.

5. В обычной жизни Роузи носит макияж в натуральных тонах.

6. А вот для выхода в свет предпочитает яркие незабываемые образы.

7. И, наконец, стильно уложенные волосы - визитная карточка звезды.


Как одеваться и выглядеть, словно ты - супермодель (фото: instagram.com/faila_spb)

Раньше стилист расставила все точки над "i" и рассказала, как правильно носить белье под одеждой.

Читайте LITE в Google News
красотастильмода