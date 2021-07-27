Икона моды: стилист назвала семь фишек Роузи Хантингтон-Уайтли, которые стоит перенять

Сильные стороны британской розы Роузи Хантингтон-Уайтли

Рози исповедует минималистичный стиль, иногда разбавляя свои выдержанные образы цветом.

Модель - прекрасный образец того, как можно грамотно вписывать трендовые вещи в базовый гардероб.

Уроженка Туманного Альбиона любит и умеет носить каблуки.

Аксессуары - весомая составляющая гардероба Рози, в том числе, принесшая ей статус иконы стиля.

Натуральный макияж звезда практикует в обычной жизни, на красной дорожке предпочитает цвета поярче.

Также Роузи очень трепетно относится к здоровью не только своей кожи, но и волос.

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Какие модные фишки перенять у Роузи? (фото: instagram.com/rosiehw)

Одеваемся, как Роузи: с чего начать

1. Трендовые сумки и аксессуары всегда при звезде, делаем так же.



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2. Базовые вещи знаменитость миксует с трендами сезона.

3. Минимализм - второе имя знаменитости. Стараемся одеваться лаконично, с минимумом украшений.

4. Каблуки даже на последних месяцах беременности - очень в духе Роузи. Присматриваемся к такой обуви и оставляем в покое любимые кроссовки.

5. В обычной жизни Роузи носит макияж в натуральных тонах.

6. А вот для выхода в свет предпочитает яркие незабываемые образы.

7. И, наконец, стильно уложенные волосы - визитная карточка звезды.



Как одеваться и выглядеть, словно ты - супермодель (фото: instagram.com/faila_spb)