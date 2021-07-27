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Ікона моди: стиліст назвала сім фішок Роузі Хантінгтон-Уайтлі, які варто перейняти

Автор: Тетяна Турчанікова

Стилем і красою супермоделі Роузі Хантінгтон-Уайтлі захоплюється весь світ. Для тих, хто мріє виглядати так само яскраво і вишукано, стилісти пропонують перейняти головні фішки знаменитості - і впровадити їх в свій стиль.

Стиліст Файіла Еспібі у своєму Instagram розповіла, що зробити це нескладно, і підказала, як грамотно впровадити ці фішки в свій повсякденний образ.

Сильні сторони британської троянди Роузі Хантінгтон-Уайтлі

  • Розі сповідує мінімалістичний стиль, іноді розбавляючи свої витримані образи кольором.
  • Модель - прекрасний зразок того, як можна грамотно вписувати трендові речі в базовий гардероб.
  • Уродженка Туманного Альбіону любить і вміє носити підбори.
  • Аксесуари - вагома складова гардеробу Розі, в тому числі, що принесла їй статус ікони стилю.
  • Натуральний макіяж зірка практикує в звичайному житті, на червоній доріжці віддає перевагу кольору пояскравіше.
  • Також Роузі ретельно стежить за здоров'ям не тільки своєї шкіри, але і волосся.

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Які модні фішки перейняти у Роузі? (фото: instagram.com/rosiehw)

Одягаємося, як Роузі: з чого почати

1. Трендові сумки та аксесуари завжди при зірці, не забуваємо про власні прикраси та сумочки.


Доношуємо цього літа: стиліст розповіла, які тренди в новий сезон не підуть

2. Базові речі знаменитість міксує з трендами сезону.

3. Мінімалізм - друге ім'я знаменитості.

4. Каблуки навіть на останніх місяцях вагітності - дуже в дусі Роузі. Можливо, варто переосмислити свою любов до кросівок - та залишити їх для спорту?

5. У звичайному житті Роузі носить макіяж в натуральних тонах.

6. А ось для виходу в світ вона обирає яскраві незабутні образи.

7. І, нарешті, стильно укладене волосся - візитна картка зірки.


Як одягатися і виглядати, немов ти - супермодель (фото: instagram.com/faila_spb)

Раніше стиліст розставила всі крапки над "i" та розповіла, як правильно носити білизну під одягом.

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