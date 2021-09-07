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Искусственный мех и цепи: стилист показала, какую необычную сумку выбрать на осень

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Вторник 07 сентября 2021 10:03
Искусственный мех и цепи: стилист показала, какую необычную сумку выбрать на осень Какую сумку купить на осень (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Новый сезон - новая сумка? Не совсем! Так как в общих тенденциях не много нового, сумка на осень не особо отличается от сумки на лето. Но это нам только на руку!

Остаются прежние формы и цепи как декор, поэтому принципиально менять сумку особой надобности нет.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Соня Горчакова.

Но новые фишки тоже есть: асимметричные формы, сумки из меха, небольшие сумки геометричной формы с короткой ручкой.

Искусственный мех и цепи: стилист показала, какую необычную сумку выбрать на осень

Сумки классической формы, как ассиметричной формы - в тренде (фото: instagram.com/hoskelsa)

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Какую сумку выбрать на осень 2021

  • Очень большие сумки. Если душа просит чего-то нового, а вещей, которые нужно взять с собой, - много, тут выход один - очень большая сумка.

Искусственный мех и цепи: стилист показала, какую необычную сумку выбрать на осень

  • Шопер. Еще один вариант очень большой сумки. В тренде - разные формы и материалы.

Искусственный мех и цепи: стилист показала, какую необычную сумку выбрать на осень

  • Закругленные формы. Сумки со скругленными углами, полумесяцы по-прежнему в тренде, как и в летнем сезоне.

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Искусственный мех и цепи: стилист показала, какую необычную сумку выбрать на осень

  • Кросс-боди. Еще одна модель сумки, которая никуда не уходила, если хочется разнообразия, выбирайте винтажные варианты.

Искусственный мех и цепи: стилист показала, какую необычную сумку выбрать на осень

  • Цепи. Декор в виде цепей этим летом присутствовал даже на купальниках, не говоря уже о сумках. Осенью цепочный бум продолжается.

Искусственный мех и цепи: стилист показала, какую необычную сумку выбрать на осень

  • Мини-сумка. Такая модель все еще в тренде, но помните главное правило: обращайте внимание на соразмеренность форм, мода - модой, а красивые пропорции в реальной жизни - это немного другая история.

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Искусственный мех и цепи: стилист показала, какую необычную сумку выбрать на осень

  • Плетеные сумки. Эта модель подойдет тем, кто хочет чего-то необычного, будто связанные из гиганских ниток гигантским крючком, для самых смелых!

Искусственный мех и цепи: стилист показала, какую необычную сумку выбрать на осень

  • Из искусственного меха. Такие модели требуют продуманной стилизации.

Искусственный мех и цепи: стилист показала, какую необычную сумку выбрать на осень

Какую сумку купить на осень - от меховой до мини-сумки (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

Раньше стилист рассказала, как отличить модный рисунок на одежде этой осенью.

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