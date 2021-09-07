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Штучне хутро і ланцюги: стиліст показала, яку незвичайну сумку вибрати на осінь

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Вівторок 07 вересня 2021 10:03
Штучне хутро і ланцюги: стиліст показала, яку незвичайну сумку вибрати на осінь Яку сумку купити на осінь (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Новий сезон нова сумка? Не зовсім! Через те, що в загальних тенденціях не багато нового, сумка на осінь не особливо відрізняється від сумки на літо. Але це нам тільки на руку!

Залишаються колишні форми і ланцюги як декор, тому принципово міняти сумку особливої потреби немає.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Соня Горчакова.

Але нові фішки теж є: асиметричні форми, сумки з хутра, невеликі сумки геометричної форми з короткою ручкою.

Штучне хутро і ланцюги: стиліст показала, яку незвичайну сумку вибрати на осінь

Сумки класичної форми, як асиметричної форми - в тренді (фото: instagram.com/hoskelsa)

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Яку сумку вибрати на осінь 2021

  • Дуже великі сумки. Якщо душа просить чогось нового, а речей, які потрібно взяти з собою, - багато, тут вихід один - дуже велика сумка.

Штучне хутро і ланцюги: стиліст показала, яку незвичайну сумку вибрати на осінь

  • Шопер. Ще один варіант дуже великої сумки. В тренді - різні форми і матеріали.

Штучне хутро і ланцюги: стиліст показала, яку незвичайну сумку вибрати на осінь

  • Закруглені форми. Сумки з округленими кутами, півмісяці - в тренді, як і в літньому сезоні.

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Штучне хутро і ланцюги: стиліст показала, яку незвичайну сумку вибрати на осінь

  • Крос-боді. Ще одна модель сумки, яка нікуди не йшла, якщо хочеться різноманітності, вибирайте вінтажні варіанти.

Штучне хутро і ланцюги: стиліст показала, яку незвичайну сумку вибрати на осінь

  • Ланцюг. Декор у вигляді ланцюгів цього літа був присутній навіть на купальниках, не кажучи вже про сумки. Восени ланцюговий бум триває.

Штучне хутро і ланцюги: стиліст показала, яку незвичайну сумку вибрати на осінь

  • Міні-сумка. Така модель все ще в тренді, але пам'ятайте головне правило: звертайте увагу на пропорційність форм, мода - модою, а красиві пропорції в реальному житті - це трохи інша історія.

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Штучне хутро і ланцюги: стиліст показала, яку незвичайну сумку вибрати на осінь

  • Плетені сумки. Ця модель підійде тим, хто хоче чогось незвичайного, ніби пов'язані з гіганських ниток гігантським гачком, для найсміливіших!

Штучне хутро і ланцюги: стиліст показала, яку незвичайну сумку вибрати на осінь

  • Зі штучного хутра. Такі моделі вимагають продуманої стилізації.

Штучне хутро і ланцюги: стиліст показала, яку незвичайну сумку вибрати на осінь

Яку сумку купити на осінь - від хутряної до міні-сумки (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

Раніше стиліст розповіла, як відрізнити модний малюнок на одязі цієї осені.

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