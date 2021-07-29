Кежуал и оверсайз: Андре Тан показал, как модно одеть ребенка в школу в 2021

Школьники должны оценить новую коллекцию Андре Тана (фото: пресс-служба дизайнера)

Коллекция отражает мировые тренды и личное представление дизайнера о современной одежде для детей - стильный и удобный casual. В новой коллекции, все как у взрослых, соблюдены тренды на oversize и unisex - это выглядит модно и точно понравится взрослеющему школьнику.

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В коллекции рубашки свободного кроя, брюки и юбки, платья, блузы, свитшоты и худи, лонгсливы и бомберы, а также куртки. Из представленного разнообразия вещей легко собрать стильный школьный образ, который подчеркнет индивидуальность ребенка, и поможет ему влиться в компанию настоящим модником.

Стильно и удобно (фото: пресс-служба дизайнера)

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Одежда сшита из высококачественных тканей, и не сковывает движений. В ней комфортно на протяжении дня, будь то школа, прогулка или вечеринка с друзьями. Основные цвета коллекции: серый, белый, бежевый, зеленый, черный и темно-синий.

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Среди "фишек" одежды - излюбленные фразы тинейджеров, оригинальные надписи, похожие на временные татуировки, а еще - принт-комикс и веселые картинки кота Поролона, который давно стал узнаваемым мемом.

От платьев до свитшотов (фото: пресс-служба дизайнера)

Новая коллекция была бы неполноценной без рюкзаков для подростков YES. Эта коллаборация - базовые цвета, продуманная система хранения, практичные материалы и высокое качество изделий.