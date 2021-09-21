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Кожаные пуховики и шубы-тедди: стилист показала самую трендовую верхнюю одежду 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Зима не горами! Пора утепляться. В этом сезоне самая модная верхняя одежда - еще и самая комфортная: пуховики оверсайз, шубки-тедди и теплые и уютные дубленки.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина.

Ловите теплую подборку верхней одежды. Решила сразу собрать для вас самые теплые и стильные варианты. Вдохновляйтесь и утепляйтесь стильно. С этой шпаргалкой можно отправиться в магазин - и порадовать себя самой главной осенней и даже зимней покупкой.

Будет ярко! (фото: instagram.com/josephineskriver)

Дождевик и стеганое пальто: стилист показала главную верхнюю одежду на осень

Самая трендовая верхняя одежда 2021

  • Утепленные бомберы - самая трендовая верхняя одежда осенне-зимнего сезона.

  • Пуховики в духе Prada, но лучше все же приобрести оригинал, если есть такая возможность - или выбрать другую модель, фейки не в тренде.

  • Кожаные пуховики - стильно и тепло, идеальное сочетание, согласны?

Спортивная расслабленность: стилист показала, как носить тренч этой осенью

  • Дубленки торжественно вернулись в модные топы.

  • Стеганое пальто, парка с мехом, выбирайте модели без лишнего декора.

  • Флисовые комбинированные куртки и пальто, удлиненные куртки-рубашки.

  • Шубы-тедди - снова с нами! Обратите внимание на комбинированные модели.

  • Пуховики прямого кроя, а также модели-оверсайз.

Какой пуховик выбрать на осень и зиму 2021-2022 (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раньше стилист показала топ цветовых сочетаний на осень 2021.

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