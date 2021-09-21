Кожаные пуховики и шубы-тедди: стилист показала самую трендовую верхнюю одежду 2021

Зима не горами! Пора утепляться. В этом сезоне самая модная верхняя одежда - еще и самая комфортная: пуховики оверсайз, шубки-тедди и теплые и уютные дубленки.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина.
Ловите теплую подборку верхней одежды. Решила сразу собрать для вас самые теплые и стильные варианты. Вдохновляйтесь и утепляйтесь стильно. С этой шпаргалкой можно отправиться в магазин - и порадовать себя самой главной осенней и даже зимней покупкой.
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Какой пуховик выбрать на осень и зиму 2021-2022 (фото: instagram.com/ya_zoya_)
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