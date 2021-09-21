Шкіряні пуховики і шуби-тедді: стиліст показала найтрендовіший верхній одяг 2021

Зима не горами! Пора утеплятися. У цьому сезоні наймодніша верхній одяг - ще і найкомфортніший: пуховики оверсайз, шубки-тедді та теплі і затишні дублянки.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна.
Ловіть теплу добірку верхнього одягу. Вирішила відразу зібрати для вас найтепліші і стильні варіанти. Надихайтеся і утеплюйтеся стильно. З цією шпаргалкою можна відправитися в магазин - і порадувати себе найголовнішою осінньої і навіть зимової покупкою.
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Який пуховик вибрати на осінь і зиму 2021-2022 (фото: instagram.com/ya_zoya_)
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