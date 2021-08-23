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Лучшее для ранней осени: стилист показала, как носить лоферы в 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Лоферы - удобная обувь для ранней осени. В 2021 году самые актуальные модели - на толстой и рельефной подошве.

Об этом в своем блоге Instagram рассказала стилист Анастасия Хохлова.

Всем любителям лоферов советую начинать носить их как можно раньше, ведь их сезон довольно короткий.⠀

Осенью в тренде рифленая подошва (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Очень спорный вопрос о сочетании лоферов с носками. Всегда помним, что контрасты цвета в ногах будут делать их визуально больше - и определяемся с этим модным экспериментом в зависимости от своей фигуры. По мне, этот прием действительно подойдет немногим.

Армейские ботинки и жокейские сапоги: стилист показала трендовую обувь осени 2021

С чем носить лоферы осенью 2021

  • С ш​​​ортами

Как выглядеть женственнно и сексуально: стилист раскрыла секреты Роузи Хантингтон-Уайтли

  • С кожаными брюками

  • С костюмом

  • С юбкой

  • С джинсами

  • С брюками

  • С платьем

Это тренд: стилист показала, как одеться осенью 2021 на примере луков Виктории Бекхэм

Как носить лоферы осенью 2021 (фото: instagram.com/absolutely_nastya)

Смотрите подборку украинских моделей, которые прославились необычной красотой на весь мир.

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Роузи Хантингтон-Уайтли