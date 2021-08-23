Найкраще для ранньої осені: стиліст показала, як носити лофери в 2021

Лофери - зручне взуття для ранньої осені. У 2021 році найактуальніші моделі - на товстій і рельєфній підошві.
Про це у своєму блозі Instagram розповіла стиліст Анастасія Хохлова.
Всім любителям лоферів раджу починати носити їх якомога раніше, адже їх сезон досить короткий.⠀
Дуже спірне питання про поєднання лоферів зі шкарпетками. Завжди пам'ятаємо, що контрасти кольору в ногах будуть робити їх візуально більшими - і визначаємося з цим модним експериментом в залежності від своєї фігури. Як на мене, цей прийом дійсно підійде небагатьом.
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Як носити лофери восени 2021 (фото: instagram.com/absolutely_nastya)
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