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Найкраще для ранньої осені: стиліст показала, як носити лофери в 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Лофери - зручне взуття для ранньої осені. У 2021 році найактуальніші моделі - на товстій і рельєфній підошві.

Про це у своєму блозі Instagram розповіла стиліст Анастасія Хохлова.

Всім любителям лоферів раджу починати носити їх якомога раніше, адже їх сезон досить короткий.⠀

Восени в тренді рифлена підошва (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Дуже спірне питання про поєднання лоферів зі шкарпетками. Завжди пам'ятаємо, що контрасти кольору в ногах будуть робити їх візуально більшими - і визначаємося з цим модним експериментом в залежності від своєї фігури. Як на мене, цей прийом дійсно підійде небагатьом.

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З чим носити лофери восени 2021

  • З шортами

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  • Зі шкіряними брюками

  • З костюмом

  • Зі спідницею

  • З джинсами

  • З брюками

  • З сукнею

Це тренд: стиліст показала, як одягнутися восени 2021 на прикладі луків Вікторії Бекхем

Як носити лофери восени 2021 (фото: instagram.com/absolutely_nastya)

Дивіться добірку українських моделей, які прославилися незвичайною красою на весь світ.

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