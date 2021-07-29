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Мюли, сабо и вьетнамки: стилист показала самые модные шлепанцы лета 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Обувь без пятки - стильно, а еще - это комфортно, особенно - когда за окном высокая температура и совсем не хочется, чтобы на тебе была лишняя одежда и даже лишний шнурок от обуви.

Стилист Вами Айдиас показала в своем Instagram, какие шлепанцы будут особенно популярны не только летом 2021, а и всю теплую часть осень, а также, скорее всего, "перекочуют" в следующие горячие сезоны.

Актуальная в этом сезоне обувь без пятки - это и мюли, и сабо, и вьетнамки, и классические шлепанцы. Также в тренде дутые модели вьетнамок и резиновые ugly-модели.

Такая обувь в жару просто маст-хэв (фото: instagram.com/rosiehw)

Какие шлепанцы выбрать на лето 2021

  • Яркие модели - хоть с каблуком, хоть без каблука.

  • С узлами и косичками, смотрится необычно и дорого.

Как выглядеть дорого: стилист назвала топ-7 признаков дешевых вещей, которых стоит избегать

  • Обувь на платформе держится в трендах который сезон.

  • Обувь на плоской подошве, удобно, подходит практически ко всему.

  • Клоги, выбрайте с закрытым носом или открым, в соответствии с погодными условиями.

В этом на пляж нельзя: стилист показала, какие купальники и панамки уже антитренд

  • Резиновые - идеальный вариант для отдыха.

  • Вьетнамки на каблуках - если хочется чего-то необычного.

Какую обувь с открытой пяткой выбрать (фото: instagram.com/vami.ideas)

Раньше стилист рассказала, какой минимум вещей стоит взять с собой на море.

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