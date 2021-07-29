Мюли, сабо и вьетнамки: стилист показала самые модные шлепанцы лета 2021

Обувь без пятки - стильно, а еще - это комфортно, особенно - когда за окном высокая температура и совсем не хочется, чтобы на тебе была лишняя одежда и даже лишний шнурок от обуви.
Стилист Вами Айдиас показала в своем Instagram, какие шлепанцы будут особенно популярны не только летом 2021, а и всю теплую часть осень, а также, скорее всего, "перекочуют" в следующие горячие сезоны.
Актуальная в этом сезоне обувь без пятки - это и мюли, и сабо, и вьетнамки, и классические шлепанцы. Также в тренде дутые модели вьетнамок и резиновые ugly-модели.
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