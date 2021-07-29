RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Мюлі, сабо і в'єтнамки: стиліст показала наймодніші шльопанці літа 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Взуття без п'яти - стильно, а ще - це комфортно, особливо - коли за вікном висока температура і зовсім не хочеться, щоб на тобі буі зайвий одяг і навіть зайвий шнурок від взуття.

Стиліст Вами Айдіас показала в своєму Instagram, які шльопанці будуть особливо популярними не тільки влітку 2021, а й всю теплу частину осені, а також, швидше за все, "перекочують" в наступні гарячі сезони.

Актуальне в цьому сезоні взуття без п'яти - це і мюлі, і сабо, і в'єтнамки, і класичні шльопанці. Також в тренді дуті моделі в'єтнамок і гумові ugly-моделі.

Таке взуття в спеку просто маст-хев (фото: instagram.com/rosiehw)

Які шльопанці вибрати на літо 2021

  • Яскраві моделі-хоч з каблуком, хоч без каблука.

  • З вузлами і кісками, виглядає незвично і дорого.

Як виглядати дорого: стиліст назвала топ-7 ознак дешевих речей, яких варто уникати

  • Взуття на платформі тримається в трендах вже котрий сезон.

  • Взуття на плоскій підошві, зручно, підходить практично до всього.

  • Клоги, вибрайте з закритим носом або відкритим, відповідно до погодних умов.

У цьому на пляж не можна: стиліст показала, які купальники і панамки вже антитренд

  • Гумові - ідеальний варіант для відпочинку.

  • Вьетнамки на підборах - якщо хочеться чогось незвичайного.

Яке взуття з відкритою п'ятою вибрати (фото: instagram.com/vami.ideas)

Раніше стиліст розповіла, який мінімум речей варто взяти з собою на море.

Читайте LITE в Google News
стильмодаобувь