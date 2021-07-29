Мюлі, сабо і в'єтнамки: стиліст показала наймодніші шльопанці літа 2021

Взуття без п'яти - стильно, а ще - це комфортно, особливо - коли за вікном висока температура і зовсім не хочеться, щоб на тобі буі зайвий одяг і навіть зайвий шнурок від взуття.
Стиліст Вами Айдіас показала в своєму Instagram, які шльопанці будуть особливо популярними не тільки влітку 2021, а й всю теплу частину осені, а також, швидше за все, "перекочують" в наступні гарячі сезони.
Актуальне в цьому сезоні взуття без п'яти - це і мюлі, і сабо, і в'єтнамки, і класичні шльопанці. Також в тренді дуті моделі в'єтнамок і гумові ugly-моделі.
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