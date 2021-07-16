Ничего лишнего: стилист показала топ трендовых украшений в стиле минимализм на лето 2021

Основная черта минимализма - как в одежде, интерьере, так и в украшениях - это принцип "ничего лишнего".
Лаконичность, простые линии, небольшие размеры, гладкая поверхность, нейтральные оттенки, вот что стоит искать, если хотите себе украшение в стиле минимализм на лето 2021.
Об этом в своем Instagram рассказала стилистка Самаль Стритстайл.
Главные особенности изделий в стиле минимализм:
Топ лаконичных украшений на лето 2021
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Украшения в стиле минимализм - на пике популярности (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
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