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Ничего лишнего: стилист показала топ трендовых украшений в стиле минимализм на лето 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Основная черта минимализма - как в одежде, интерьере, так и в украшениях - это принцип "ничего лишнего".

Лаконичность, простые линии, небольшие размеры, гладкая поверхность, нейтральные оттенки, вот что стоит искать, если хотите себе украшение в стиле минимализм на лето 2021.

Об этом в своем Instagram рассказала стилистка Самаль Стритстайл.

Главные особенности изделий в стиле минимализм:

  • Это универсальные украшения, которые с легкостью сочетаются с другими украшениями и вписываются в любой стиль.
  • Идеальная база для ювелирного гардероба.
  • По эстетике переплетаются с геометрическими мотивами.
  • Матовые гладкие или полированные поверхности, простые формы, отсутствие излишнего декора и цвета.

Топ лаконичных украшений на лето 2021

  • Утонченные кольца

  • Изящные браслеты

Притягательно и ярко: стилист показала, как оживить офисный образ летом

  • Лаконичные колье

  • Деликатные серьги

Всегда в тренде: стилист показала топ изысканных нарядов для девушек plus size

Украшения в стиле минимализм - на пике популярности (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раньше стилист показала, как выбрать базовые джинсы, простая схема.

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