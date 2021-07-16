Нічого зайвого: стиліст показала топ трендових прикрас в стилі мінімалізм на літо 2021

Основна риса мінімалізму - як в одязі, інтер'єрі, так і в прикрасах - це принцип "нічого зайвого".

Лаконічність, прості лінії, невеликі розміри, гладка поверхня, нейтральні відтінки, ось що варто шукати, якщо хочете собі прикрасу в стилі мінімалізм на літо 2021.