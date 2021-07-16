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Нічого зайвого: стиліст показала топ трендових прикрас в стилі мінімалізм на літо 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Основна риса мінімалізму - як в одязі, інтер'єрі, так і в прикрасах - це принцип "нічого зайвого".

Лаконічність, прості лінії, невеликі розміри, гладка поверхня, нейтральні відтінки, ось що варто шукати, якщо хочете собі прикрасу в стилі мінімалізм на літо 2021.

Про це у своєму Instagram розповіла стилістка Самаль Стрітстайл.

Головні особливості виробів в стилі мінімалізм:

  • Це універсальні прикраси, які з легкістю поєднуються з іншими прикрасами і вписуються в будь-який стиль.
  • Ідеальна база для ювелірного гардероба.
  • За естетикою переплітаються з геометричними мотивами.
  • Матові гладкі або поліровані поверхні, прості форми, відсутність зайвого декору і кольору.

Топ лаконічних прикрас на літо 2021

  • Витончені каблучки

  • Витончені браслети

Привабливо і яскраво: стиліст показала, як оживити офісний образ влітку

  • Лаконічні кольє

  • Делікатні сережки

Завжди в тренді: стиліст показала топ вишуканих нарядів для дівчат plus size

Прикраси в стилі мінімалізм - на піку популярності (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раніше стиліст показала, як вибрати базові джинси, проста схема.

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