Нічого зайвого: стиліст показала топ трендових прикрас в стилі мінімалізм на літо 2021

Основна риса мінімалізму - як в одязі, інтер'єрі, так і в прикрасах - це принцип "нічого зайвого".
Лаконічність, прості лінії, невеликі розміри, гладка поверхня, нейтральні відтінки, ось що варто шукати, якщо хочете собі прикрасу в стилі мінімалізм на літо 2021.
Про це у своєму Instagram розповіла стилістка Самаль Стрітстайл.
Головні особливості виробів в стилі мінімалізм:
Топ лаконічних прикрас на літо 2021
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Прикраси в стилі мінімалізм - на піку популярності (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
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