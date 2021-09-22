Чтобы не опозориться: стилист показала, какие колготки носить этой осенью

С осенними холодами так и хочется нарядиться во все теплое, что нашлось в шкафу на полке. Правда, иногда это оказываются теплые толстые черные колготки, которые мы миксуем с денимом…
Но такой вариант совершенно не подходит, если хочется оставаться в тренде и, как говорится, "не опозориться".
Стилист Самаль Сан в своем Instagram показала примеры луков с колготками на осень 2021: как можно носить черные колготки, а как их носить - неприемлемо.
Вообще этой осенью можно выбирать самые разные колготки, от телесных до цветных и принтованных, но важно уметь правильно их сочетать с другой одеждой.
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Толстые колготки нельзя сочетать с легкими платьями и денимом.
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Какие колготки купить на осень 2021 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
Раньше стилист рассказала, какую верхнюю одежду лучше купить вместо "косухи".