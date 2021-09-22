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Чтобы не опозориться: стилист показала, какие колготки носить этой осенью

Автор: Татьяна Турчаникова

С осенними холодами так и хочется нарядиться во все теплое, что нашлось в шкафу на полке. Правда, иногда это оказываются теплые толстые черные колготки, которые мы миксуем с денимом…

Но такой вариант совершенно не подходит, если хочется оставаться в тренде и, как говорится, "не опозориться".

Стилист Самаль Сан в своем Instagram показала примеры луков с колготками на осень 2021: как можно носить черные колготки, а как их носить - неприемлемо.

Вообще этой осенью можно выбирать самые разные колготки, от телесных до цветных и принтованных, но важно уметь правильно их сочетать с другой одеждой.

Тонкие колготки с кедами - отличный вариант (фото: instagram.com/tania.ayuso)

От зебры до экзотических цветов: стилист показала, какой принт для одежды выбрать на осень

Какие колготки выбрать на осень 2021

  • Универсальный вариант - черные полупрозрачные.

  • Толстые колготки хорошо миксуются с одеждой их плотной ткани.

Незаправленные водолазки и пальто до колена: стилист назвала главные ошибки в осенних образах

  • Толстые колготки нельзя сочетать с легкими платьями и денимом.

Оранжевый, коричневый и зеленый: стилист назвала топ цветовых сочетаний на осень

  • Также забудьте про телесные колготки с высокой плотностью, тем более - матовые и телесные, так еще и блеском.

  • ⠀Цветные колготки уместны в монохромных образах.

  • Принтованные колготки - отдельная тема, вариант для дерзких любительниц взбудоражить сеть новым луком в Instagram.

  • Мелкий классический горошек - всегда актуальній принт.

  • Геометрия и лого подходит к максимально простым вещам.

  • Фактурные - тоже в тренде, правда, они слишком полнят ноги, лучше быть внимательной и, желательно, критично посмотреть на себя в зеркало перед выходом на улицу.

Какие колготки купить на осень 2021 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раньше стилист рассказала, какую верхнюю одежду лучше купить вместо "косухи".

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