Щоб не зганьбитися: стиліст показала, які колготки носити цієї осені

З осінніми холодами так і хочеться вбратися в усе тепле, що знайшлося в шафі на полиці. Правда, іноді це виявляються теплі товсті чорні колготки, які ми міксуємо з денімом…
Але такий варіант абсолютно не підходить, якщо хочеться залишатися в тренді і, як то кажуть, "не зганьбитися".
Стиліст Самаль Сан у своєму Instagram показала приклади луків з колготками на осінь 2021: як можна носити чорні колготки, а як їх носити - неприйнятно.
Взагалі цієї осені можна вибирати найрізноманітніші колготки, від тілесних до кольорових і принтованих, але важливо вміти правильно їх поєднувати з іншим одягом.
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Товсті колготки не можна поєднувати з легкими сукнями і денімом.
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Які колготки купити на осінь 2021 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
Раніше стиліст розповіла, який верхній одяг краще купити замість "косухи".