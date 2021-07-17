Не опозориться: стилист рассказала, как правильно носить нижнее белье под одеждой

Белое под белое

Самая частая ошибка: надевать белое белье под белую и светлую прозрачную одежду. Такое белье сильно просвечивает, и если вы не хотите получить такой эффект, то стоит приобрести пару комплектов бесшовного белья телесного цвета. Телесное белье при условии совпадения с тоном кожи будет незаметно и подойдет под любой цвет одежды.

Плотность материала

Надевая кружевные трусы под шелковую юбку, будьте готовы, что его очертания будут выделяться. А вот под плотными джинсами кружевные трусы будут совершенно не заметны. Та же ситуация с бюстгальтерами: под толстый темный свитер можно выбрать любой лиф, хоть яркий с кружевом. А тонкая офисная блузка будет требовать телесное белье.

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Рыхлость изделия

Если вы надели джемпер, у которого текстура ткани рыхлая и с просветами, подберите белье максимально в тон одежды, чтобы не было цветных просветов.

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Кружевное белье

Кружевное белье точно не стоит носить под тонкие ткани, под футболки тоже. Его стоит носить только под одежду из плотной непрозрачной ткани, свободного кроя.

Силиконовые стикини

Незаменимая вещь в летний период для девушек с небольшой грудью. Они идеально подходят под любую летнюю одежду.

Виднеющиеся лямки

Лямки никогда не должно быть видно. Силиконовые использовать тоже не нужно, их видно! Для того, чтобы не было видно лямок, выбирайте бюстгальтеры бандо или стикини. А девушкам с большой грудью стоит сделать выбор в пользу широких бретелей на топах.

Как носить нижнее белье под одеждой (фото: instagram.com/tanya.myname)