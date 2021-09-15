Оранжевый, коричневый и зеленый: стилист назвала топ цветовых сочетаний на осень

Осень переодевает нас из ярких и нюдовых оттенков в серые и черные. Все реже на улице можно встретить красочные образы. Боясь запачкать обувь и одежду в первых сентябрьских лужах, мы уже не носим светлые total-луки. Предпочитаем что-то практичное, немаркое и универсальное.
Стилист Зоя Панина в своем Instagram показала подборку лучших сочетаний цветов на осень.
Этой осенью в тренде оранжевый, коричневый и зеленый со всеми их оттенками, молочный и немного черного.
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Как правильно сочетать цвета осенью 2021 (фото: instagram.com/ya_zoya_)
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