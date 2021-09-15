Помаранчевий, коричневий і зелений: стиліст назвала топ колірних поєднань на осінь

Осінь переодягає нас з яскравих і нюдових відтінків в сірі і чорні. Все рідше на вулиці можна зустріти барвисті образи. Боячись забруднити взуття та одяг в перших вересневих калюжах, ми вже не носимо світлі total-луки. Віддаємо перевагу чомусь практичному, немаркому і універсальному.
Стиліст Зоя Паніна у своєму Instagram показала добірку кращих поєднань кольорів на осінь.
Цієї осені в тренді помаранчевий, коричневий і зелений з усіма їх відтінками, молочний і трохи чорного.
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