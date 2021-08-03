Оставьте белую рубашку дома: стилист назвала топ-3 вещи для трендового отпуска

Топ-3 вещи для трендового отпуска

Цветная рубашка

Белые рубашки оставьте дома, а с собой берите яркие модели: зеленая, розовая, желтая - на модной волне.

Бандана

Шляпа, панама, кепка даже рядом не валялись с банданой. В этом сезоне платки и шарфики на волосах приветствуются во всевозможных вариантах.

Не на один сезон: стилист показала вещи лета 2021, которые не скоро выйдут из трендов

Бусы на талию

Браслеты на ногу - хорошо, но гораздо лучше - бусы на талию. Так вы точно попадете в тренды - среди гостей отеля, так точно!

Точки над i: стилист показала, как правильно носить носки с обувью в 2021

Простые способы выглядеть ярко и стильно (фото: instagram.com/mashkina_nadya)