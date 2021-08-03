Залиште білу сорочку вдома: стиліст назвала топ-3 речі для трендового відпустки

Багато хто для своєї довгоочікуваної відпустки вибирає серпень. Якщо і ви серед них, то пора пакувати валізи. А щоб фото в соцмережах були такими стильними і красивими, що просто очей не відірвати, варто взяти з собою ці три по-справжньому трендових речі.