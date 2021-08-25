Пушистые шубы и жилеты: стилист назвала 5 вещей, которые осенью пригодятся каждой

Знать тренды полезно. Предупрежден - значит вооружен.

Пора обзавестись вязаными вещами (фото: instagram.com/leoniehanne)

Топ-5 вещей, которые осенью пригодятся в каждом гардеробе

Платье цвета "металлик".

Блестки, пайетки, металлические оттенки ткани - на волне. На раннюю осень, пока погода позволяет, стоит приобрести платье цвета "металлик".

Жилет.

Вязаные жилеты, удлиненные жилеты-кардиганы, их в будущем сезоне будут носить буквально с любым низом - от брюк до юбок и платьев.

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Пушистая эко-шуба.

Такие модели можно начинать носить уже с октября, а из обуви к ним идеально подходят унты и луноходы.

Вещь с логотипом известного бренда.

Для кого-то этот тренд - слишком навязчивый, а кому-то, наоборот, за честь показать, что в гардеробе - вещи от Chanel. Если вас можно отнести ко второй группе людей, тогда смело наряжайтесь в бренды с головы до ног.

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Обувь с массивной платформой.

И не просто обувь с массивной платформой, эта платформа также должна быть яркого, можно контрастного, цвета по отношению ко всей обуви.

Вещи, которые пригодятся осенью в гардеробе каждой (фото: instagram.com/ya_zoya_)