Пушистые шубы и жилеты: стилист назвала 5 вещей, которые осенью пригодятся каждой

Какие тренды в этом сезоне заняли первые строчки в модном хит-параде? Какие из них мы с удовольствием внедрим в свой гардероб? А какие так и останутся только на подиумах и фото street style?
Стилист Зоя Панина в своем Instagram назвала целых 5 трендов, на которые стоит ориентироваться при составлении осенне-зимнего гардероба.
Знать тренды полезно. Предупрежден - значит вооружен.
Блестки, пайетки, металлические оттенки ткани - на волне. На раннюю осень, пока погода позволяет, стоит приобрести платье цвета "металлик".
Вязаные жилеты, удлиненные жилеты-кардиганы, их в будущем сезоне будут носить буквально с любым низом - от брюк до юбок и платьев.
Лучшее для ранней осени: стилист показала, как носить лоферы в 2021
Такие модели можно начинать носить уже с октября, а из обуви к ним идеально подходят унты и луноходы.
Для кого-то этот тренд - слишком навязчивый, а кому-то, наоборот, за честь показать, что в гардеробе - вещи от Chanel. Если вас можно отнести ко второй группе людей, тогда смело наряжайтесь в бренды с головы до ног.
Вечная классика: стилист показала принт на платье, который никогда не выходит из моды
Обувь с массивной платформой.
И не просто обувь с массивной платформой, эта платформа также должна быть яркого, можно контрастного, цвета по отношению ко всей обуви.
Вещи, которые пригодятся осенью в гардеробе каждой (фото: instagram.com/ya_zoya_)
Раньше стилист показала, как отличить модную вещь от уже устаревшей.